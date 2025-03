Column: verlichte BMW giga grille is…geniaal?

Zoals bekend is uw trouwe verslaggever groot fan van BMW. Dat wil zeggen, van BMW’s van vroeger. Toch sloeg het me laatst opeens in het gezicht; de verlichte giga grille, is geniaal.

Man man man wat waren die BMW’s van vroeger toch mooi hè. De dubbele ronde koplampen, liefst nog niet achter glas. De Hofmeister. De nieren. De L-vormige achterlichten. De simpele doch strakke lijnen. En dat alles op koetsen met epische proporties. Ja, zoals u weet, is uw trouwe verslaggever fan. Eigenlijk is Italiaans natuurlijk altijd het mooiste. Maar goed, die bouw(d)en niet altijd iets wat overleeft. En feitelijk waren de beste BMW’s van vroeger, min of meer Duitse Alfa’s. Net zo sportief en ietsje betrouwbaarder.

Persoonlijke favorieten zijn natuurlijk de E9, maar ook de E32, E34, E46 (pre LCI) en E38. Eigenlijk alles uit de 70s, 80s en 90s is oké. En ook voor een F10, G11 of G30 kan ik nog wel warm lopen. Toch produceert het moderne BMW ook vaak wat minder geslaagd spul. Het begon natuurlijk allemaal met de E65. En dezer dagen heb je zelfs te maken met dingen als de XM. Die dan wel bijna weer gaaf is, omdat ‘ie zo lelijk (en volgens de verkoopcijfers obscuur) is. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest.

Volgens een veel gehoorde gedachte zou het allemaal komen door de Chinese markt. Daar haalt BMW een derde deel van haar verkopen weg. De Chinezen houden van de opvallende doch grotesque BMW designs van de laatste tijd, zo luidt het. Een simpelere theorie is ‘dat het opvalt’. Een manier om je nog te onderscheiden tegenwoordig als merk is om maar iets te maken dat bizar oogt. Wellicht vindt niet iedereen het mooi. Maar iedereen heeft in ieder geval een mening over je. En dus heb je relevantie.

Zo kregen we dingen als de steeds wanstaltiger wordende giga grille. Ook op EV’s die helemaal niet zo’n grote grille nodig hebben. Op die auto’s zit er in de grille dan een soort brievenbus waardoor daadwerkelijk een beetje lucht kan stromen. Gekker is dat verder zo’n beetje álle traditionele hierboven genoemde styling cues ‘moesten’ verdwijnen. Andere merken zouden een moord doen voor dergelijke herkenbaarheid. BMW daarentegen zet alles bij het grofvuil.

Net als je denkt dat het niet erger kan, kwam BMW vervolgens met de verlichte giga grille. Iconic Glow noemen ze het. Voor mensen die het nog niet tacky genoeg vinden om van die instaplichtjes te hebben die het merklogo op de grond projecteren. Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk…

Totdat ik in de afgelopen donkere dagen in de winter een paar van die dingen tegenkwam. Vroeger was het alleen een optie op de dikste der dikke BMW’s. Nu zit het ook op de 5-Serie van je buurman. En de eerste reactie was ‘jeumig, wat slecht’. Maar toen viel opeens het omdenk-kwartje…

Vanuit de verte zie je ze al aankomen die BMW’s. Waar de andere auto’s een donkere gestalte met een paar koplampen zijn, zijn de BMW’s direct herkenbaar als BMW. En in deze wereld die draait om merkherkenning (behalve als je een Tesla hebt), is dat eigenlijk natuurlijk gewoon…geniaal. Ietsje kleiner mag ‘ie alleen wel nog steeds. Koop dan?