Hoe de BMW 5 Serie bijna de Z8 overbodig maakte

De BMW Z8 was een bijzondere eendagsvlieg, maar was bijna voor altijd een concept gebleven. En wel vanwege de ogenschijnlijk compleet niet gerelateerde 5 Serie.

Soms, heel soms, komt BMW met een speciale auto die je even weer doet beseffen dat ze echt wel leuke auto’s kunnen bouwen. Nu, met auto’s als de Skytop, maar 25 jaar geleden ook al. Toen kwam BMW met de Z8, gebaseerd op de Z07 Concept. De Z van Zukunft zorgde al voor een paar bijzondere auto’s (voornamelijk roadsters) en de Z8 was niet anders.

BMW Z8

Het idee van de BMW Z8 stamt al uit de vroege jaren ’90. Met Chris Bangle aan het roer en Henrik Fisker als ontwerper werd gedroomd over een moderne hommage aan de BMW 507 uit de jaren ’60. Fisker pende de beginsels van wat later de Z8 zou worden. Vandaar ook de naam Z07 voor de concept, een Z voor de toekomst en een 07 als knipoog naar de 507. Onder de interne naam ‘E507’ werd gekeken of er meer zat in het idee voor de 507-hommage.

E51

Dankzij verhalen van Steve Saxty (gepubliceerd door BMWBlog) komt nu een andere bijzondere keuze in het ontwikkelingsverhaal van de BMW Z8 aan het licht. Namelijk dat de al bijzonder ontworpen retro-roadster het moest afleggen tegen een ander idee binnen BMW. De Beieren hadden namelijk door dat Mercedes met hun SL een stukje markt aan het domineren was. Om dit tegen te gaan, werd tijdens de planning van de BMW 5 Serie na de E39 (nu bekend als de E60) rekening gehouden met een cabrio die op precies dezelfde plek in het gamma zou komen als de E507. Deze 5 Serie Cabrio, codenaam E51, zou direct moeten concurreren met de SL. En aangezien die meer op modern design zou rusten en geen poging tot retro zou worden, werden de kansen voor de E51 initieel hoger geacht dan de E507.

E507 wordt E52

Omdat Fisker een versie van de BMW E507 kon pennen die enorm dicht bij de Z07 Concept lag, werd toch besloten dat juist de E51 overbodig werd. In plaats van gokken op een model dat het moet hebben van onbewezen design, werd gekozen om de Z07 toch op de markt te brengen als retro-roadster met moderne basis. Om de plaatsing dicht te houden bij wat als de E51 bedoeld was, kreeg de auto de naam Z8 en de chassiscode E52. De Z8 is altijd te niche geweest om het de SL-rivaal te noemen, maar zo kon je het met een beetje fantasie zien.

Topflop

De BMW Z8 bleek alsnog zeldzaam, ook al was het een lekker recept dankzij de S62 V8 uit de BMW M5 (E39) en een handbak. Grappig genoeg is die SL-rivaal min of meer ook nog gekomen dankzij de (M)6 Cabrio (E64). Toen de 6 Serie debuteerde, was de Z8 al lang en breed uit productie en hebben dus beide modellen kunnen bestaan in hun eigen stukje van de markt.