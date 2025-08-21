EV schrappen voor RWD sedan met handbak: dit merk doet het

Een geplande elektrische auto moet het veld ruimen voor een sedan met handbak en 450 pk. En nee, niet in het verleden maar zeer binnenkort!

Ook al zijn ze niet exclusief voor de Amerikaanse markt: het lijkt erop dat luxemerken van bestaande Aziatische concerns vaak hun pijlen hebben gericht op het land aan de andere kant van de oceaan. Het is wel zo dat die merken hier ietwat marginaal scoren en het daar veel beter doen. Denk aan Acura voor Honda (oké, dat is wel een Amerikaans feestje gebleven), Lexus voor Toyota, Genesis voor Hyundai en natuurlijk Infiniti voor Nissan.

Infiniti

Je kon namelijk in Nederland lange tijd een Infiniti kopen. En dan kreeg je op papier vaak een aardig pretpakket. RWD in de basis, AWD als optie, hoog vermogens en optioneel met zes cilinders. Een Infiniti FX kopen was, toen het nog kon, best een gave optie. Alleen vrijwel niemand deed het. Datzelfde gold voor de sedan, de G37 die daarna de Q50 werd. Het recept klopt: de motor is de welbekende Nissan V6 die er gewoon dik 400 pk van maakt. En het smoelt ook niet verkeerd. Alleen het is duur dus concurrentie uit Duitsland is dan net zo verleidelijk en dan hoef je niet op elk feestje uit te leggen wat een Infiniti is. En dat je het met een ‘i’ aan het einde spelt.

EV only

Infiniti is in de VS niet de flop die het hier was, maar echt gigantische cijfers schrijven ze ook niet. Vandaar dat ook daar de executives driftig op zoek zijn naar nieuwe manieren van auto’s bouwen. Uiteraard is het voor dit soort merken verleidelijk om EV-only te worden. De Q50 is in de VS vorig jaar met pensioen gegaan en de opvolger zou een middenklasse EV-sedan worden. Diezelfde switch zou gebeuren met de rest van het gamma, vooral bestaande uit crossovers in een paar soorten en maten.

Nieuwe Infiniti Q50: handbak, RWD, 450 pk!

Dat er een nieuwe Infiniti Q50 komt, lijkt zo goed als bevestigd. Alleen nu wordt duidelijk dat de kans sterk aanwezig is dat het geen elektrische sedan wordt. Nee, dankzij het ‘veranderende klimaat’ wil Infiniti verder waar het gebleven is. En dus wordt de Q50 precies wat het was. Een middenklasse sedan als 3 Serie-concurrent, beschikbaar met de V6 uit de Nissan Z (3.0 liter groot) met 450 pk! Op een RWD-basis, met handbak! Nou gaat deze motorconfiguratie bewaard worden voor de ‘Red Sport’-versie, maar dan nog: dit klinkt allemaal leuk.

Hopelijk een mooi doekje voor het bloeden nadat Infiniti de potentieel gaafste M3-rivaal nooit in productie nam. De Infiniti Q50 Eau Rouge had de VR38DETT-motor uit de Nissan GT-R, goed voor ruim 550 pk. De motor uit de kleinere broer met ietsje minder rekenen we ook goed. Het enige nadeel: de kans dat Infiniti terugkeert op de Nederlandse dan wel Europese markt is klein. Dat wordt importeren zo tegen 2027, wanneer de gloednieuwe Infiniti Q50 verwacht wordt. (via Automotive News)