Hoe onverwacht leukste tijdverdrijf leuker (en bereikbaarder) wordt

Wees klaar om je uren te vervelen met het leukste tijdverdrijf dat nog leuker wordt.

Denk je aan autogerelateerde computerspellen, dan denk je waarschijnlijk aan racegames zoals Forza, Gran Turismo, Need for Speed, Test Drive of één van de vele autosportgames als F1, WRC of dergelijk. Die games hebben allemaal één ding gemeen: het gaat vaak om rijden op de limiet, zo snel mogelijk rijden en in het geval van de ‘Open World’-games zo snel mogelijk zo veel mogelijk regels aan je laars lappen. En dat gaat snel, sneller, snelst.

Euro Truck Simulator 2

Mocht je toe zijn aan een game die het allemaal wat rustiger aan doet, dan is dit misschien wel het perfecte tijdverdrijf. We hebben het dan over Euro Truck Simulator 2. Dit was het tweede deel van een door een Tsjechisch bedrijf opgezette simulator voor de computer. Het doel is, zoals de naam al zegt, een realistische weergave creëren van hoe het leven als een vrachtwagenchauffeur is. Het begon met een middelgrote weergave van Europa, maar de game is inmiddels 12 jaar oud. In die tijd zijn er talloze updates doorgevoerd, waaronder het vergroten van het wegennetwerk in Europa. Ook de trucks zijn altijd up-to-date gehouden. In het begin waren niet eens alle merken bereid om hun merkrechten te verlenen, inmiddels zitten vrijwel alle grote vrachtwagenbouwers met meerdere modellen in het spel. Sterker nog: recente trucks van Renault en DAF waren op de dag van onthulling beschikbaar om mee te rijden in Euro Truck Simulator 2.

American Truck Simulator

Een paar jaar geleden werd op basis van Euro Truck Simulator 2 de zustergame American Truck Simulator uitgebracht. In dezelfde geest, alleen dan met de trucks, omgeving en kaart van de Verenigde Staten. Het begon met de staten Californië en Nevada, maar langzaam zijn de ontwikkelaars bezig om alle staten van de VS als update uit te brengen voor de game. Waardoor je speelveld echt enorm groot wordt.

Het is dus echt een simulator, dus het is aan te raden om in dit duo Truck Simulator-games je aan de regels te houden. Er is ander verkeer op de weg, dus afstand houden en voorrang verlenen is het devies. En natuurlijk niet als Max Verstappen door de bochten te vliegen, want dan kantel je. Kijk, we willen je niks verbieden, als je net als F1-coureurs in de coronatijd lekker lol wil trappen kan dat ook. Maar ondergetekende heeft vroeger uren besteed aan lekker rondkarren in een vrachtwagen door een verdacht accurate versie van Europa en zelfs als goudeerlijke vrachtwagenchauffeur is het gewoon echt leuk tijdverdrijf. Tegenwoordig heeft de game officieel én onofficieel support voor multiplayer, dus ook je vrienden mogen meedoen. Dikke tip: de games ondersteunen de meeste racesturen om de ervaring nog leuker te maken.

Bereikbaarder

En nee, ik word niet betaald om reclame te maken voor deze Truck Simulators, het is gewoon oprecht leuk. Er zijn echter twee dingen die voor de echte autofanaat de game wellicht iets minder aantrekkelijk maken. Ten eerste: in de 12 jarige levensspanne is het spel alleen maar beschikbaar geweest op een computer, dus console-gamers hebben met lede ogen moeten toekijken. En, we zitten wel op Autoblog, als je niks met vrachtwagens hebt houdt de lol ook snel op. Waarom we deze set Truck Simulators op je radar zetten: beide die problemen gaan opgelost worden.

Euro en American Truck Simulator op console

De eerste is de makkelijkste: op sociale media kondigde SCS Software, de makers van Euro en American Truck Simulator, aan dat de game naar consoles komt. Verder komt de aankondiging niet, dus een precies tijdvak waarin dit gaat gebeuren is er nog niet. Wel dat je de games nu kan bekijken in de digitale winkels van Xbox en PlayStation en op je verlanglijst kan zetten zodat je updates krijgt wanneer die er zijn. De game komt enkel naar de PlayStation 5 en Xbox Series X, de meest recente consoles. Vrij logisch, want die zijn ook al weer een tijdje op de markt.

Project Road Trip

En het probleem dat je enkel verbonden bent aan vrachtwagens? Daarvoor is Project Road Trip in het leven geroepen voor American Truck Simulator. Dat je als carrière in vrachtwagens rijdt betekent niet dat je geen autofanaat kan zijn. De game gaat binnenkort de mogelijkheid bieden om gebieden te verkennen of gewoon lekker rond te rijden in een auto. Verwacht geen GTA-praktijken waar je elke auto in het verkeer kan stelen, maar doe voor de rest lekker wat je niet laten kan. De game weet de besturing van vrachtwagens zeer accuraat te krijgen, dus dat schept een hoge verwachting voor hoe leuk de game kan zijn als auto-simulator.

Twee autoconcerns hebben al officieel aangekondigd dat hun auto’s beschikbaar worden, namelijk Ford en Stellantis. The Blue Oval brengt onder meer een Mustang en een Bronco mee, terwijl Chrysler met Dodge en RAM auto’s als de klassieke Charger en Viper beschikbaar stelt. Inclusief dezelfde gedetailleerde modellen die de vrachtwagens van de game goed weergeven.

Toch lijkt het erop dat er al meer auto’s onderweg zijn, want SCS Software zoekt mensen die hun auto beschikbaar willen stellen om geluiden mee op te nemen. De auto’s waarnaar ze op zoek zijn, zullen met enige waarschijnlijkheid een rol spelen in de game. De kans is groot dat Nissan en Toyota binnenkort aangekondigd gaan worden als officiële partners, want ze zijn op zoek naar:

1967 Ford Mustang (390 ci V8)

2023 Ford F-150 (3.5 V6 en 5.0 V8)

2023 Ford Bronco (2.7 V6)

1998-2012 Ford Crown Victoria (4.6 V8)

1970 Dodge Charger (426 ci V8)

1996-2002 Dodge Viper (8.0 V10)

2023 Dodge Challenger (6.2 V8)

2025 RAM 1500 (3.0 i6)

1984-1987 Toyota Corolla GT-S (1.6 i4)

1993-2002 Toyota Supra (3.0 i6)

2024 Toyota 4Runner, Sequoia, Tacoma, Tundra

1970 Nissan 240Z (2.4 i4)

1998 Nissan 240SX (2.4 i4)

2007-2025 Nissan GT-R (3.8 V6)

2024 Nissan Frontier

Een lekker relaxte game wordt zo ook leuk voor autofanaten en binnenkort kan je ervan genieten op een PlayStation of Xbox. Bereikbaarder en leuker dan ooit, toch?