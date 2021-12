De BMW i4 is een belachelijk succes

De BMW i4 blijkt een belachelijk succes te zijn.

BMW’s elektrifiuatiestrategie hinkt nog steeds een beetje op twee gedachten. De Münchenaren waren er vroeg bij met de i3, een losstaand model dat vanaf het begin bedoeld was als een EV. Concurrenten Mercedes en Audi waren toen nog niet zo ver. Mercedes had op een gegeven moment een B-Klasse op stroom met hulp van Tesla, maar dat was niet bepaald een succes. Naar verluidt zijn ze ook niet echt betrouwbaar.

Na de i3, kwam er echter lang niks elektrisch bij BMW. Dit terwijl Mercedes én Audi nu een hele showroom kunnen vullen met EV-bleppers. Recentelijk is BMW met het tweede model gekomen dat er puur en alleen als EV is, in de bijzondere vorm van de iX. Maar BMW zet nu ook in om de ‘reguliere’ modellen als full EV aan te bieden. Het eerst voorbeeld daarvan was de in China gebouwde iX3. Het tweede voorbeeld is de BMW i4. Feitelijk is die laatste een nieuwe BMW 4-Serie Gran Coupe op stroom.

Kennelijk slaat die strategie toch aan bij kopers. De BMW i4 is namelijk een belachelijk succes. Nu zijn eigenlijk alle nieuwe auto’s momenteel een belachelijk succes, in die zin dat er over het algemeen meer vraag is dan aanbod. Maar goed, de BMW i4 is dus ook een belachelijk succes. Zo zeer zelfs, dat WirtschaftsWoche bericht dat BMW van plan is mensen zaterdag aan het werk te zetten op meer units te bouwen.

Jawohl! Leveringen voor de i4 zijn in Europa vorige maand begonnen en de levertijd van de i4 is inmiddels al opgelopen naar 9 maanden. Naar verwachting zal deze spoedig stijgen naar 12 maanden. BMW’s noeste arbeiders moeten in het eerste kwartaal van 2022 dus even extra aan de bak. Wil jij ook een BMW i4? Laat het weten, in de commenst!