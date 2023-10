Onderzoekresultaat na tegenvallende aanvragen EV subsidie

De aanvragen met betrekking tot EV subsidie vallen dit jaar vies tegen.

Dat is niet alleen ons opgevallen. Ook in de Tweede Kamer heeft het voor vraagtekens gezorgd. In voorgaande jaren was de pot zo leeg, maar dit jaar is er fors minder interesse in de SEPP subsidie. Hoe komt dat toch?

Tegenvallende aanvragen EV subsidie

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten doen naar aanleiding van de tegenvallende aanvragen. Als oorzaak worden drie belangrijke redenen genoemd waarom het potje dit jaar voor geen meter loopt.

Auto’s zijn duurder geworden

MRB voor EV’s vanaf 2026 en het ontbreken van een gewichtscorrectie

Negatieve ontwikkelingen Total Cost of Ownership (TCO) EV’s in vergelijking met benzine/dieselauto

Wat de staatssecretaris betreft kan een eventueel kabinet in de periode na 2025 met nieuwe stimuleringsmaatregelen komen. Tot die tijd zegt Heijnen te doen wat hij kan om EV’s aantrekkelijker te maken.

Zo zal de geplande verlaging van het subsidiebedrag voor nieuwe auto’s in 2024 uitgesteld worden. Daarmee daalt de subsidie voor EV’s in 2024 niet naar 2.550 euro, maar blijft deze staan op 2.950 euro zoals we jullie verleden week al konden melden. Of deze maatregel helpt is nog maar de vraag. Men krijgt nu immers ook 2.950 euro SEPP subsidie, maar de massale aanvragen blijven uit.

Onderzoeksresultaat

Uit het onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren blijkt dat mensen EV’s voornamelijk te duur vinden. Zelfs met subsidie. Met name kopers van een tweedehands auto hebben deze mening. Ook de hoge prijzen voor elektriciteit zijn een reden om niet voor een EV te gaan.

Van de mensen die al een EV hebben gekocht zegt 19% dat de SEPP-subsidie een doorslaggevende rol had. 43% geeft aan dat het van grote betekenis was. Andere zaken die een belangrijke rol hebben met het kopen van een elektrische auto: het kunnen thuisladen (83%), gebruikskosten (81%), onderhoudskosten (78%) en milieuaspecten (65%).

Ook interessant: 53% van de ondervraagden geeft aan ‘zeker’ een EV te overwegen als het subsidiebedrag hoger lag. Na het kunnen opladen via zonnepanelen (totaal 57%) is dit de meest aangegeven voorwaarde. In het onderzoek is niet meegenomen hoe hoog die subsidie dan zou moeten zijn. En inderdaad. 2.950 of 2.000 euro subsidie op een EV van vele tienduizenden euro’s maakt de deal er niet heel veel beter op.