Officieel: de M5 Touring is in aantocht!

Als je nog niet overtuigd was van de nieuwe Fünfer, kan een M5 Touring je misschien over de streep halen.

Terwijl Audi en Mercedes eigenlijk altijd meerdere powerstations in hun gamma hebben, is BMW daar altijd heel terughoudend mee geweest. Er zijn twee generaties M5 Touring geweest, maar die zijn beide in beperkte aantallen gebouwd. En op de eerste M3 Touring moesten we wachten tot 2022.

We hebben vandaag goed nieuws voor de liefhebbers van dikke stationwagens: het blijft niet bij een M3 Touring. Ook de M5 Touring gaat weer een comeback maken. Dat wisten we eigenlijk al, maar de auto wordt nu officieel aangekondigd door BMW. En ze doen er ook alvast wat plaatjes bij.

De nieuwe 5 Serie Touring moet überhaupt nog onthuld worden, maar het is niet heel moeilijk om te raden hoe deze er uit gaat zien. Neem gewoon even de nieuwe 5 Serie sedan in gedachten, combineer die met de 3 Serie Touring, en voilà: je hebt de 5 Serie Touring.

Het is misschien een beetje voorbarig, maar het lijkt erop dat het design van de 5 Serie in Touring-vorm beter uit de verf komt. Als M5 lijkt het gewoon een ouderwets dikke bak te worden, afgaande op de teaserplaatjes.

Waar de laatste M5 Touring nog een atmosfersiche V10 had, zijn we inmiddels in hele andere tijden beland. De nieuwe M5 wordt namelijk een plug-in hybride, dus de M5 Touring ook. Maar niet getreurd: de M5 krijgt nog wel een V8. Met het vermogen zal het ook wel snor zitten. Reken op zo’n 700 pk.

Over de specificaties doet BMW zelf overigens nog geen uitspraken. Ze laten alleen weten dat we de nieuwe M5 Touring volgend jaar mogen verwachten. We hebben al sinds 2010 moeten wachten op de volgende M5 Touring, dus dat ene jaartje kan er ook nog wel bij, nietwaar?