McLaren Artura vliegt in de hens tijdens proefrit

Ik gok dat de auto niet is verkocht.

Supercars die in de fik vliegen. Dat leken vroeger vooral Ferrari’s te zijn en af en toe een Lambo. Tegenwoordig lijken die supercars bulletproof en is het stokje overgedragen aan McLaren. Het is niet de eerste keer dat een McLaren in de brand vliegt en ook dit keer was het weer raak tijdens een proefrit met de Artura.

Een PR-nachtmerrie voor het Britse automerk uit Woking. Niet alleen zal de betreffende klant die een proefrit ondernam er een nare nasmaak aan overhouden. De fikkende McLaren Artura werd op beeld vastgelegd en gaat nu de hele wereld over. In Engeland bericht onder andere The Sun over het ongeval.

McLaren Artura brand

Het incident voltrok zich in Leeds, Engeland. In de buurt van de dealer vatte de McLaren Artura vlam tijdens een proefrit. De vlammen kwamen uit het niets, gelukkig wisten de inzittenden op tijd uit de supercar te komen. Vervolgens bleef er weinig over van de auto: de vlammen sloegen om zich heen. De combinatie benzine en een 7.4 kWh batterij is uitstekend voor een heftig vuurtje..

Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze brand heeft kunnen gebeuren. In de Verenigde Staten was er al eens een terugroepactie op de Artura vanwege brandgevaar. Deze brand gebeurde echter in Engeland, waardoor de auto niets te maken heeft met terugroepacties in de States.

De McLaren Artura is de tweede hybride en de eerste PHEV supercar van het merk. Een zescilinder met twee turbo’s, gecombineerd met een elektromotor levert een systeemvermogen van 680 pk. Hoe dat aanvoelt is te zien in onze McLaren Artura rijtest en video.