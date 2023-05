De nieuwe BMW 5-Serie Touring laat zich zien op Autoblog Spots

Zo vlak voor de onthulling doet BMW nog wat laatste testwerk met de nieuwe 5-Serie Touring.

Nóg meer BMW 5-Serie op je beeldscherm? Jawel! Wouter heeft dan wel afscheid genomen van zijn 535i maar wij krijgen niet genoeg van de premium Duitser. Wouter zelf trouwens ook niet, want hij heeft gewoon weer een nieuwere Fünfer gekocht. Binnenkort rijdt onze grote leider daarmee echter alweer in een oud model. Over tien dagen wordt de nieuwe Fünfer namelijk gepresenteerd.

De G60 zoals de nieuwe gaat heten wordt een revolutie voor BMW. Want zoals iedereen inmiddels weet, zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de nieuwe i5. Hoe dit uit gaat pakken zal moeten blijken. Zijn er vervelende compromissen gesloten voor de versies op traditionele peut voor de i5? Is het vice versa het geval? Dat zullen de spec sheets en de rijtesten moeten uitwijzen.

Hoe de Fünfer eruit gaat zien, weten we eigenlijk al wel min of meer. Onlangs lekte er al een fotootje uit van een ongecamoufleerde achterkant van een sedan. Maar ook op de camo-shots kunnen we de vormen eigenlijk al goed beoordelen. De Fünfer krijgt wat hoogige voorlampen (meh) en een raamlijn die wat omhoog buigt naar achteren toe (meh).

Een echt fraaie traditionele Hofmeister is er op het oog niet, een beetje net als bij de G20 3-Serie. Maar, daar zit bij de prototypes ook net wat extra camo op, dus misschien verrast BMW ons. Bij de sedan krijg ik desalniettemin tot op heden een beetje de Daewoo Leganza-vibe. Of als we wat liever zijn; de Lexus GS300 vibe. Ekte kenners weten dat het dan in basis om hetzelfde ontwerp gaat van Giugiaro.

Maar de Touring dan? Voor Nederland is de station immers sowieso extra populair. Wel, deze lijkt ook zo’n oplopend raamlijntje te hebben (meh). Het lijkt allemaal een beetje op de eerste stations die ooit als ‘lifestyle kombi’ te boek wilden staan. Ik ben er niet direct kapot van. Maar goed, ik ben dan ook een Brontosaurus en wil het liefst een witte E34 535i Touring met beige leder.

Over de deur lopen dezelfde lijnen als bij de G20. Dat wil zeggen een afbuigende lijn richting wielkast, daarboven de deurklink en daarboven een lijn die doorloopt richting het achterlicht. Bij de Dreier loopt er alleen ook nog een lijn tussen die aansluit op de deurklink. Die is er hier niet. Wellicht niet omdat de Fünfer de moderne stijl BMW-deurklinken meekrijgt. Die hebben dezelfde stijl als die van de Lexus GS300 uit 1996.

De achterkant lijkt rechttoe-rechtaan achterlichten te krijgen in de stijl van de nieuwe BMW X5. We weten al een beetje wat we kunnen verwachten, daar we de bips van de sedan al gezien hebben. Voor de Touring doet BMW vaak net even wat anders, maar compleet verschillend zal het niet zijn. Geinig detail bij de sedan is dat de lampen aan de uiteinden nog net iets van een verhoging hebben, die doet denken aan een L-vorm. Een heel klein beetje BMW design DNA zit er dus nog wel in.

De prototypes tot slot rollen allemaal op 20″ units die ogen als AC Schnitzer replica’s. Andermaal geldt; niet echt kapot van. Maar niet getreurd BMW. Waarschijnlijk willen we ‘m op de redactie, net als onze lezers, uiteindelijk toch weer allemaal. Even wennen en dan geven we de gedroomde Maser Ghibli weer op voor de auto die al decennialang de toon aangeeft.

Of heeft Audi écht goud in handen met die RWD A6 e-tron, als BMW qua styling de bal iets te hard laat vallen?

Image Credit: Sportcrewda via Autoblog Spots