BMW’s op waterstof: dit zijn ze allemaal!

We duiken even in de geschiedenis, op zoek naar een BMW op waterstof. Hoeveel zijn er eigenlijk? Stiekem best veel!

Afgelopen week konden we melden dat BMW al behoorlijk ver is met een auto op waterstof. De auto in kwestie is een BMW X5. Waterstof is een onderwerp dat voor veel mensen reden is voor lange, heftige en emotionele discussies. De één is overtuigd van elektrische aandrijving, de ander vindt benzine schoon en sommige wappies rijden nog diesel (hallo!).

Uiteraard is de discussie niet zo makkelijk. Het is natuurlijk zo dat er meerdere goede antwoorden zijn. Er is ook niet ‘één soort auto’. Integendeel, er zijn er een hele hoop verschillende doeleinden. BMW was er vroeg bij met de i3 op het gebied van EV’s, maar vergat een beetje door te ontwikkelen. Gelukkig is er met de iX3, i4 en iX een solide aanbod van elektrische auto’s. Toch is BMW nog steeds aan het flirten met waterstof. Waarom doen ze dat eigenlijk?

Simpel, BMW’s worden ook gereden door mensen die serieus veel kilometers maken en lange afstanden afleggen. En natuurlijk zijn er veel smoesjes te bedenken om zo’n EV te verantwoorden, maar het feit dat de accu’s zwaar zijn, erg snel leeg zijn en het vrij lang weer duurt om ze op te laden, zijn ze niet voor iedereen geschikt. Je wordt beperkt door de auto.

Er is een hoop mis met waterstof, maar voor de automobilist is het een handige oplossing: tanken gaat min of meer hetzelfde en je hebt een acceptabele actieradius. Je hoeft je dus minder aan te passen aan de auto. Op zich wel een prettige gedachte als je zoveel geld stukslaat op een auto, nietwaar? Enfin, BMW is al veel langer met waterstof bezig dan je zou denken. Dit zijn enkele voorbeelden van BMW’s op waterstof:

BMW 520h (E12)

1979

Ein BMW Fünfer met Wasserstof Antrieb! Dit was een regelrechte sensatie. In de meeste gevallen waren studies met een waterstofmotor vrij eenvoudig: bedrijfswagens of echte prototypes. General Motors was aan het experimenteren met een Cadillac Seville en Chevy Caprice Classic (de H2-4 Chevy). Maar de BMW 520h was een keurige sportsedan met toevallig een ander type aandrijving. Onder de kap ligt namelijk een verbrandingsmotor die op benzine en waterstof kon lopen.

BMW 735iA Wasserstof-antrieb (E23)

1986

Enkele jaren later kwam BMW alsnog met een waterstofauto. In dit geval was de basis niet een 5 Serie, maar een 7 Serie. Zoals je kunt zien betreft het een heel laat model van de ‘E23’-generatie, de opvolger stond namelijk al bijna klaar om het stokje over te nemen. Dat geeft ook aan dat er geen productieplannen waren voor deze auto. Zie het meer als een soort testwagen voor de techniek.

BMW 745i Wasserstof-antrieb (E32)

1988

De E32-generatie van de BMW 7 Serie is een heel erg bijzondere. Dit komt voornamelijk door de technische dadendrang van de Beiers. Want man, wat waren ze een hoop van plan. Dit zou de eerste 7 Serie worden met een heuse V12. Dat niet alleen, er waren zelfs plannen voor een zestiencilinder (Project Goldfisch). Ook de 745 Hydrogen Drive was een gaaf studiemodel. Helaas kwam deze ook niet in aanmerking voor productie.

BMW 750hL Clean Energy Concept (E38)

1998

BMW gaf niet op. De best klinkende auto op waterstof moet wel deze 750hL zijn. Deze auto, gebaseerd op de E38-generatie van de BMW 7 Serie werd in 1998 getoond. Het was niet zomaar een 7 Serie met stickers erop. De auto maakte echt gebruik van waterstof-techniek en reed ook daadwerkelijk. In dit geval lag er zelfs een V12 onder de kap. Deze leverde nu geen 326 pk, maar zo’n 250 stuks vanwege een iets relaxtere afstelling van de motor. Deze 5.4 motor kon op zowel benzine als waterstof lopen.

BMW 750hL (E38)

2000

Hetzelfde als boven, maar dan het productiemodel. Het grootste verschil is dat de auto nu gebaseerd is op de facelift-versie. Deze kun je eenvoudig herkennen aan de koplampen en heldere achterlichten. Dat productieversie moet je heel erg ruim nemen, want BMW bouwde er namelijk 10 stuks. Op een volle lading kon je zo’n 350 km ver komen en voltanken kostte zo’n 5 minuten.

Mini Cooper Hydrogen (R50)

2001

BMW had ook grootste plannen met een Mini op waterstof. De details over deze auto’s zijn erg zeldzaam, wel dat het bij een concept is gebleven. Ook hier een verbrandingsmotor die we al kennen, die ook geschikt is gemaakt om te lopen op waterstof.

BMW 745h Clean Energy (E68)

2001

Je zou denken dat BMW dezelfde techniek zou toepassen op de nieuwe generatie 7 Serie. Niets is minder waar. De 745h kon rijden op benzine en waterstof. Echter, de auto maakt gebruik van een brandstofcel die naast de 4.4 liter V8 zijn werk deed.

BMW H2R

2004

Heel erg leuk, die grote sloepen met enorme motoren, maar niet echt handige toepassing voor velen. Daarbij spreekt het ook niet echt tot verbeelding om het onderwerp waterstof ‘sexy’ te maken. Daar komt de BMW H2R om de hoek kijken. De auto doet wat denken aan de oude Veritas-roadsters, die ook gebruik maken van BMW motoren.

In dit geval heeft de auto een 6.0 liter V12 die op waterstof kon lopen. De motor leverde slechts 232 pk. Dankzij het bijzonder gestroomlijnde koetswerk was het mogelijk om 301 km/u te halen. Van 0-100 km/u sprinten was in 6 seconden achter de rug.

BMW Hydrogen 7 (E68)

2006 – 2008

Voor dat je in de pen klimt, ja, de reguliere versie van deze generatie 7 Serie heet ‘E65’ (de lange versie heet E66). Echter, de waterstofvariant kreeg zijn eigen variant. Het was niet zo dat het bij een concept car bleef, zoals eigenlijk de voorgaande 20 jaar. Van deze Hydrogen 7 zijn er namelijk ook 100 gebouwd en uitgeleverd aan klanten.

Dat ging net zoals bij de 1 Serie Coupé Electric en GM EV -1: op leasebasis. Dus 100 klanten mochten een BMW Hydrogen 7 leasen. Die periode was dan een goede testcase voor BMW om te kijken hoe ze het uiteindelijke product konden verbeteren. Gezien het feit dat er nooit een productiemodel kwam, was dat best wel veel.

BMW 5 Serie GT Hydrogen Fuel Cell eDrive (F07)

2015

Op zich had BMW een goed idee met waterstof. Echter, tot serieproductie kwam het maar niet. Dat had niet alleen te maken met de infrastructuur van waterstof-tankstations. Waterstof en verbrandingsmotoren is niet een hele briljante combinatie. Toyota is er inmiddels weer naar aan het kijken (met de Corolla), maar net als de Mirai zag BMW in dat een brandstofcel toch een efficiëntere manier is om te rijden op waterstof.

BMW iHydrogen Next (G05)

2019

Op de IAA van Frankfurt in 2019 verrast BMW vriend en en vijand met de iHydrogen Next. We hadden namelijk toch met zijn allen afgesproken dat elektrisch rijden de toekomst is? In dit geval gaat het om een prototype op basis van de X5 van de G06-generatie.

Toyota Supra (A90) – BMW Z4 (G29)

2019 – heden

En zo komen we uit op de Toyota Supra! Maar die rijdt toch niet op waterstof? Klopt en de BMW Z4 ook niet. BMW ziet zeker een toekomst voor waterstof. Met name voor de grotere en zwaardere auto’s. Het probleem is dat BMW nog niet ver genoeg was met de techniek. BMW wilde de iHydrogen Next namelijk in 2022 op de markt brengen. De EV pakt nu veel momentum, dus hoe eerder hoe beter. Tegelijkertijd wilde Toyota een nieuwe Supra. Echter, daarvoor wilden ze niet dezelfde fout maken als met de Supra (A80) en Lexus LF-A. Geweldige auto’s die NU (achteraf) heel erg bijzonder zijn, maar ook zeldzaam impopulair waren.

Door het FT-01 ontwerp passend te maken op het BMW Z4-chassis (wat stiekem gewoon een 3 Serie-chassis is), had Toyota ineens zijn eigen sportauto. Zoals je in de rijtesten kunt zien, is het gewoon een BMW met Toyota-koets erover. Dit houdt ook in dat BMW het meest ontwikkelingswerk ervoor gedaan heeft. In ruil daarvoor hoefde BMW geen geld, maar wilden ze maar al te graag meekijken met het waterstof-programma van Toyota. Dus we zien hier een gave coupé en roadster die uiteindelijk heel erg belangrijk zijn voor de waterstofauto’s van BMW!

BMW iX5 Hydrogen (G05)

2022

Mede dankzij die samenwerking met Toyota kon BMW versneld een auto op waterstof productieklaar maken. Een concept car bouwen is een ding, maar een straat auto voor consumenten is een heel andere tak van sport. En de iX5 op waterstof wordt niet in een oplage van 100 verhuurd, maar het gaat gewoon een productiemodel worden, tussen de iX3 en iX in. Er is nog niet heel erg veel bekend, behalve dat je met 374 pk lekker wat vermogen tot je beschikking hebt. Daarnaast gaat de auto dit jaar nog in productie.

Met dank aan @koen23 voor de tip!