Dit is de snelste safety car van 2022

Safety cars lijken relatief langzaam te rijden, maar intussen heb je een serieus snelle sportauto nodig. Een dikke 992 Turbo S bijvoorbeeld.

Als het om safety cars gaat heeft iedere sportklasse zo zijn eigen hofleverancier. Bij de Formule 1 is dat Mercedes, hoewel tegenwoordig ook Aston Martin mee mag doen. Porsche heeft momenteel weinig te zoeken in de Formule 1, maar wie weet komt daar in de nabije toekomst verandering in.

Dat betekent niet dat er geen safety cars van Porsche zijn. Zij mogen weer safety cars leveren aan andere raceklassen. De Formule E bijvoorbeeld, waar momenteel een Porsche Taycan S dienstdoet als safety car. Daarnaast mag Porsche ook een safety car leveren aan het WEC, en dus ook de 24 uur van Le Mans.

De afgelopen jaren kwam er een Porsche 991 Turbo S Mk2 in actie als er een incident was. Daarmee liepen ze echter een beetje achter, want er is al sinds 2020 een nieuwe Turbo S. Daarom presenteert Porsche vandaag een nieuwe WEC Safety Car.

Dat is dus de 992 Turbo S. De 991 Turbo S zal ongetwijfeld snel zat geweest zijn, maar de 650 pk sterke 992 Turbo is nóg een stukje sneller. De 992 zit in een luttele 2,7 seconden op 100 km/u, twee tienden sneller dan zijn voorganger.

Niet dat het relevant is, maar de 992 Turbo S is daarmee de snelste safety car van 2022. De 992 Turbo S is namelijk sneller dan de nieuwe F1 Safety Car van Mercedes, de AMG GT Black Series. Op papier in ieder geval. In de praktijk zal het heel lastig zijn een Black Series bij te houden op het circuit. Het is niet voor niets een van de snelste auto’s op de Nordschleife.

Voor de transformatie naar safety car zijn er een aantal wijzingen doorgevoerd aan de 992 Turbo S. Uiteraard zijn er zwaailichten, maar de Turbo S is ook voorzien van een rolkooi, kuipstoelen en extra communicatiemiddelen. Het interieur heeft er ook wat extra schakelaars bijgekregen.

In principe zijn er twee safety cars nodig voor een endurance race, maar Le Mans is een verhaal apart. Speciaal voor de 24 uur van Le Mans maakt Porsche daarom drie extra safety cars gereed. De nieuwe auto’s zullen volgende maand voor het eerst acte de présence geven tijdens de 24 uur van Le Mans Moto.