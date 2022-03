BMW is bijna klaar met de iX5 op waterstof

Jazeker, ook BMW gaat zich wagen aan een waterstofauto.

BMW is druk bezig om het ‘i’-gamma – dat jaren stil had gelegen – uit te breiden. We hebben op dit moment de iX3, de i4 en de iX. Maar wat je misschien vergeten was: er komt ook nog een BMW iX5.

Hoe zat dat ook alweer? De iX5 wordt géén elektrische auto met een accupakket, zoals de iX3. De iX5 is een waterstofauto met een brandstofcel. Al in 2019 liet BMW deze auto als concept zien onder de noemer ‘i Hydrogen Next’.

BMW wil het niet bij een concept car laten. De Duitsers maken er serieus werk van. De auto heet inmiddels de iX5 Hydrogen en zit nu in de laatste testfase. De waterstofauto wordt momenteel op de proef gesteld in het barre noorden.

De BMW iX5 beschikt over een 374 pk sterke elektromotor. Dat is alvast een stuk beter dan de 182 pk van de Toyota Mirai. Om tot 374 pk te komen wordt er trouwens gebruikt gemaakt van een accu die als buffer dient. Daarmee kan het vermogen een boost krijgen.

Helaas houdt BMW de verdere specificaties nog voor zich. Daarvoor moeten we dus even afwachten tot BMW de iX5 Hydrogen echt helemaal klaar heeft. Dat zal ergens in de loop van dit jaar zijn.

De BMW iX5 Hydrogen zal níet op grote schaal geproduceerd worden, maar BMW gaat wel degelijk een kleine serie bouwen. En wellicht baant deze auto deze weg voor een waterstofauto die wél op grote schaal geproduceerd wordt. BMW zelf ziet dit in ieder geval als een reëele optie.