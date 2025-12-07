BMW plande ooit deze bijzondere hommage als 1 Serie

Geen 1 Serie maar een revival van een legende, BMW heeft ermee geëxperimenteerd.

BMW ambieert een revolutie met de nieuwe modellenreeks Neue Klasse. Dit worden de BMW’s van de toekomst die allemaal hetzelfde sjabloon volgen. Wie goed heeft zitten opletten weet dat ondanks de toevoeging Neue, zo’n strategie helemaal niet zo neu is. BMW’s modellen uit de jaren ’60 die allemaal een beetje dezelfde strategie volgden heetten ook Neue Klasse. Daarvan was de middenklasser, waaruit de 3 Serie voortvloeide, de E10.

En die E10, helemaal het topmodel 2002 (inclusief ti, tii en Turbo), waren met terugwerkende kracht al een voorbode voor de toen nog niet bestaande M-divisie van BMW. Banden met de motorsport, serieus vermogen voor zo’n kleine auto en een nadruk op rijgedrag. Inmiddels iconisch gebleken, maar zo’n 30 jaar geleden werd de sterke fundatie gelegd door de E10 ook al omarmd, zelfs door BMW zelf.

Junior-BMW

Tegelijkertijd was de 3 Serie BMW’s middelgrote auto geworden en werd duidelijk dat een segment lager ook iets moest komen. Er moest een BMW ter grootte van een Golf komen, zonder dat de kernwaarden van een BMW verloor. De eerste oplossing uit de jaren ’90 was de BMW 3 Serie Compact (E36/5), een verkorte E36 3 Serie met een stompe achterkant. Op zich gelukt: dankzij een basis en interieur dat juist veel deelde met de oude E30 was het een goedkoper ding dan de E36, maar voorin pasten alsnog grote motoren. Al werd een M3 Compact nooit een ding en was de dikst beschikbare motor de 323ti met 170 pk.

De Compact-strategie werd doorgezet naar de E46 en toen bleek dat het toch niet zo aansloeg als gewenst. Nee, als je een Golf-rivaal bouwt, is een vrij klassieke hatchback-koets toch fijner. Maar BMW leek wel te beseffen dat een segmentje onder de 3 Serie stiekem is waar de beste auto’s zitten. De E10 was, ondanks ‘de 3 Serie van zijn tijd’, eigenlijk ook dat maatje kleiner. Daar lag een kans.

BMW 2K2

Daarom werd in 1997 deze BMW 2K2 ontworpen waarvan in 1999 één prototype gebouwd is. Met zo’n naam snap je direct wat BMW probeerde: een moderne 2002 (E10). Op de basis van de BMW E36 Compact werd een nieuwe koets ontworpen, wat overigens voor het eerst volledig met computers gedaan werd. Ondanks sterke inspiratie van bijvoorbeeld de toen hagelnieuwe BMW 3 Serie E46, moest de spitse, bijna Shark Nose-achtige neus een knipoog zijn naar de E10. Evenals de ietwat bolhoed-achtige proporties. Het idee was om hem naast de 3 Serie Compact te plaatsen als lichtgewicht alternatief voor mensen die lol willen trappen met hun kleine BMW.

Onder de kap van het prototype ligt dan ook geen zes-in-lijn (die gezien de 3 Serie-basis best had gepast), maar de 1.9 liter viercilinder die gezien zijn toepassing in andere BMW’s zo’n 120 pk geleverd zou hebben. Maar dan op 1.350 kg waarmee alsnog 200 km/u aangetikt kon worden. En ook al is er nooit een definitieve naam of E-code bedacht voor de BMW 2K2, het merk zou ‘serieus’ overwogen hebben om het model uit te brengen als alternatief voor de Compact, wellicht zelfs om hem te vervangen.

1 Serie

Helaas werd productie uiteindelijk afgeschoten. Waarom is niet geheel bekend, maar geld en dat de markt er toch minder op zat te wachten dan gehoopt zijn vaker dan niet de hoofdredenen. De BMW 2K2 blijft dus voor eeuwig een prototype. Toch hebben we het idee dat BMW met meer dan een schuin oog heeft gekeken naar de 2K2 toen op basis van de wat meer ’traditionele’ 1 Serie die de Compact afloste, een coupéversie kwam (E82). Helemaal omdat BMW daar een ’tii’-versie van plande die ook extra op lichtgewicht, een kleine motor en rijplezier was gericht.

BMW Classic lichtte de 2K2 recent weer eens uit op hun socials inclusief bewegend beeld:

