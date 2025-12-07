Aanpassing bijtelling EV’s en youngtimer geeft economische SCHADE.

Dat komt door het proces en niet door de inhoud.

Nog even opfrissen wat er is gebeurd. Op 27 november is er gestemd over een voorstel/ voorstellen van tweedekamerlid Pieter Grinvis. Naast een aanpassing aan de brandstofaccijnzen, werd de bijtelling aangepakt. Dit zijn de grote veranderingen waar de tweede kamer voor heeft gestemd, deze gaan dus in principe door:

De verlaagde bijtelling voor elektrische voertuigen wordt langzamer afgebouwd dan in de oorspronkelijke plannen. De youngtimer regeling wordt versoberd.

Te snel ingevoerd

Al deze maatregelen gaan per 1 januari 2026 in en juist daar wringt de schoen. Het wordt wellicht een lesje economie, politiek en recht, maar het is het waard om er goed in te duiken.

Het is essentieel om in de gaten te houden dat na stemming op 27 november 2025, de het gros van de nieuwe regels al per 1 januari 2026 actief wordt. Dat zijn 34 dagen, minder dan 7 weken dus.

Tussen 27 november en 1 januari vallen ook nog eens twee feestdagen vallen en daarbovenop nog kerstavond, pakjesavond en oudjaarsdag. Er zijn dus formeel 22 werkdagen, maar op drie ervan gaan we wellicht “iets eerder” naar huis. Het maakt de invoering van deze regels een enorme haastklus.

Er staan diverse EV’s op voorraad

De bijtelling op elektrische auto zou op 1 januari 2025 worden gelijkgetrokken naar 22%, gelijk met de rest van het wagenpark. Nu is er nog 17% bijtelling over de eerste 30.000 euro. Er was dus voordeel te halen als je nog even snel een nieuwe EV van de zaak scoorde.

Nu stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s echter minder hard. Per 1 januari 2026 stijgt de bijtelling over de eerste 30.000 euro van 17 naar 18%. Per 1 januari 2027 volgt er nog een stap naar 20% en per 2028 is de bijtelling 22%.

Op zich is het vooruitgang dat er een ingroeiscenario is. Zonder voordeel zijn autokopers nog huiverig om voor een elektrische auto te gaan.

Het probleem zit erin, dat autobedrijven hebben voorgesorteerd op de fiscale wijziging. Bij voorgaande wijzigingen was er een run op auto’s met lagere bijtelling, die moesten en zouden voor 31 december dan op kenteken worden gezet. Autobedrijven hebben dus meer EV’s ingekocht en die vliegen nu minder hard de showroom uit.

Het lijkt klein bier, want volgend jaar zijn de auto’s niet opeens onverkoopbaar. Tenzij er een (grote) update van dat model komt. Of een concurrent in eigen huis of juist daarbuiten. In die krappe 4 werkweken ga je dit niet meer oplossen.

Voor youngtimers is de schade enorm

De wijziging bij de bijtelling van youngtimers pakt echt dramatisch uit. De leeftijdsgrens dat een auto youngtimer wordt, gaat dan van 15 naar 16 jaar. Om het nog erger te maken, per 1 januari 2027 moet een youngtimer 25 jaar (of ouder) zijn om fiscaal voordeel te pakken.

Voor huidige zakelijk berijders van youngtimers is de financiële impact enorm. Laat we als rekenvoorbeeld een Audi A4 Avant uit 2011 nemen. De cataloguswaarde is 50.000 euro, de dagwaarde 10.000 euro. Op basis van de dagwaarde is de bijtelling 3.500 euro per jaar.

In de nieuwe regeling moet deze zelfde Audi A4 worden bijgeteld tegen de nieuwwaarde. Het percentage is met 22% iets lager, maar met een catalogusprijs van 50.000 euro wordt de bijtelling 11.000 euro per jaar. Een stijging van bijna 200%…

Voor youngtimer handelaren is het catastrofaal

De grens voor de youngtimer-regeling ligt over een jaar op een leeftijd van de auto van 25 jaar. Alle auto’s die nu 15-20 jaar oud zijn, zijn in één klap fiscaal niet meer aantrekkelijk. Daardoor verliezen ze voor een deel van de Nederlandse kopers stevig aan waarde, zakelijk gaat niemand die meer inzetten.

Het probleem zit uiteraard ook weer in voorraden. Youngtimer handelaren speuren heel Europa door (en soms zelfs daarbuiten) om interessante auto’s te zoeken. Zodra ze er één spotten, dan slaan ze toe en halen ze die naar Nederland.

Alleen op Marktplaats staan dan ook 2.300 auto’s geadverteerd als youngtimer. Daarvan is maar een kleine 10% van voor 2002, auto’s die met de nieuwe youngtimer regeling ook fiscaal aantrekkelijk blijven.

Nog dramatischer is het voor de auto’s uit 2011. Die zouden onder het oude regime volgend jaar youngtimer worden, maar nu dus niet meer. Een heerlijke Cayenne Turbo, BMW 330i of BMW 535i worden nu pas over 10 jaar youngtimer. Die zijn dus een stuk minder waard nu…

Doordat youngtimer handelaren en overige autobedrijven nu (stevig) moeten afprijzen, ontstaat er economische schade. Dat komt vooral omdat het behoorlijk abrupte koerswijziging is. Autohandelaren hadden letterlijk 22 werkdagen om hierop in te spelen en dat gaat niet. Met een nette overgangsregeling was dit te voorkomen, dit soort wijzigingen heeft maanden tot jaren nodig.

Het moet nog langs de eerste kamer

Er is nog een sprankje hoop, want over de voorstellen moeten nog worden gestemd door de Eerste Kamer. Die wordt ook wel de kamer van reflectie genoemd en daarvoor is het nu wel tijd.

De Eerste Kamer beoordeeld wetsvoorstellen vooral op hun merites, ofwel getoetst op hun rol, functie, waarde en werking in de maatschappij op de lange termijn. Eerste Kamerleden letten ook op de wetstechnische kanten van een wetsvoorstel, zoals de deugdelijkheid van het regelwerk en de samenhang met andere wetten.

Gezien de korte tijd tussen stemming en invoering, zou je eigenlijk moeten verwachten dat de Eerste Kamer dit wegstemt. Dit was immers geen deugdelijk proces.

Kijk je daarbij ook nog naar de economische schade bij autobedrijven, dan moet dit ook echt anders. Simpel gezegd, we betalen met zijn allen de rekening. Minder winst betekent minder winstbelasting, werknemers die wellicht ontslagen worden, bedrijven die stoppen etc etc. De rol van de overheid zou juist moeten zijn, dat we dat nou juist een beetje voorkomen. Met een overgangsregeling waarin in 2-4 jaar de youngtimer regeling versoberen, ben je al een heel eind. En ja ook een bestendig lange termijn beleid voor elektrische auto’s zou wel zo fijn zijn.

PS: de Tesla Model S kwam in 2013 op de Nederlandse markt, een elektrische auto als youngtimer rijden was in het zicht, maar nu niet meer.