Bijzondere 3 Serie cabrio op Marktplaats heeft leuke prijs

Koopje?

Als je vroeger een 3 Serie met cabriodak wilde, moest je langs bij Baur. Dat kon al bij de eerste generatie van de 3 Serie, de E21. Maar nu, vijftig jaar na de introductie van het model, zijn er meer manieren om aan een dakloze 3 Serie van toen te komen. Marktplaats bijvoorbeeld waar een oude E21 323i zonder dak wordt aangeboden.

Vijf jaar na de start van de 3 Serie kwam het exemplaar op de afbeeldingen uit de fabriek rollen. Ergens in zijn 45-jarige carrière is het dak – met TÜV-goedkeuring – verwijderd. Voor de goede orde: dat gebeurde in dit geval niet door Baur. Op dit moment heeft deze bewuste E21 geen dak, maar de verkoper zegt dat de ruimte voor een cabriodak wel al is meegenomen bij de ombouw. Wil je droog kunnen zitten in de blauwe 3 Serie, dan bouwt de verkoper er een dakje voor je op.

Specificaties van de BMW E21 323i cabrio

Origineel had de 323i een 2,3-liter zes-in-lijn. De dealer meldt dat er nu een 2,8-liter zescilinder in het vooronder ligt. Het vermogen zou ermee naar 211 pk gaan, terwijl de 0-100-tijd op 9,5 seconden blijft. De topsnelheid is 190 km/u. Dat moet lekker doorwaaien. Verder staat ie op geinige BBS-velgen met dezelfde kleur spaken als de rest van de auto.

En met de rest van de auto bedoelen we ook echt de rest van de auto. Het blauwe thema van de E21 gaat aan de binnenkant vrolijk verder. De stoelen met lederen bekleding, deurbekleding en zelfs de pookhoes zijn blauw.

Wat kost de E21 cabrio op Marktplaats?

De verkopende partij zet de BMW op Nederlandse platen bij de verkoop en levert hem af met een verse APK. Er is trouwens inmiddels 115.912 kilometer meegereden wat reuze meevalt. Bijna verdacht weinig zouden we bijna zeggen. Nu komt een belangrijk deel: wat wil de dealer ervoor hebben?

De dealer meldt dat de auto getaxeerd is op een waarde van €35.000. Wanneer de taxatie plaatsvond, is bij de redactie niet bekend. Toch staat de BMW E21 323i cabrio te koop op Marktplaats voor € 15.950,-. Vraag gerust na je proefrit waar dat verschil hem in zit. Dat is exclusief de kosten voor het cabriodak. Zie de investering in een dak als het geld dat je anders had bespaard aan wegenbelasting dankzij de oldtimerregeling.