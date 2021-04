Bugatti Chiron Pur Sport speelt buiten in Nederland - Autoblog.nl

Een knalgele Bugatti Chiron Pur Sport kwam onlangs het Hollandse landschap opfleuren. Dit leverde fraaie plaatjes op.

Of je hem nu mooi vind of niet, de Bugatti Chiron is een zeer imposante verschijning. Het is een van de snelste en duurste auto’s die je kunt krijgen en dat straalt de auto ook uit. De Bugatti Chiron ziet er imposant uit, zonder er als een raceauto uit te zien.

Een Chiron die er wel meer die kant op gaat is de Chiron Pur Sport. Deze stevig bespoilerde versie werd een jaar geleden geïntroduceerd. De auto was niet gebouwd om nog sneller te zijn. Althans, niet qua topsnelheid. De Pur Sport is meer afgestemd op sprinten en sneller bochtenwerk. De top ligt juist lager dan die van een reguliere Chiron.

Qua uiterlijk is de Pur Sport een stuk opzichtiger, met de grote spoiler als blikvanger. Daarnaast is ook de voorbumper een stuk agressiever, is er een prominente diffuser aanwezig en is deze Chiron altijd half uitgevoerd in carbon.

Zoiets op de openbare weg zien is tamelijk bizar, maar fotograaf @stephenotto had het geluk om deze imposante hypercar op de Nederlandse weg te zien. Sterker nog: hij was uitgenodigd om foto’s te maken van deze demoauto die Nederland met een bezoekje vereerde. Dit leverde de volgende gave plaatjes op:

Dit specifieke exemplaar is nog eens extra opvallend omdat deze Pur Sport is uitgevoerd in knalgeel. Ook is het getal ’16’ aangebracht in de grille om duidelijk te maken hoeveel cilinders deze auto aan boord heeft. Dit is tevens het aantal Pur Sport’s dat er gebouwd wordt. Het is niet bekend of er ook één (definitief) naar Nederland komt. Na het staatsbezoek van deze auto misschien wel.

Foto’s: @stephenotto