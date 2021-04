Lightweight Finale Edition is M2 met... 740 pk! - Autoblog.nl

De Lightweight Finale Edition is de ultieme BMW M2 (F87). Ooit.

Aan het einde van de jaren ’80 was de ‘Glam Metal’ mateloos populair. Dat waren (bijna zonder uitzondering) heerschappen in strakke leren broeken met hoge stemmen en heel erg veel haar. Denk aan Def Leppard, Bon Jovi, Europe en Guns ’n Roses. Bijna al die bands hadden een of meerdere gitaar-virtuoos tot hun beschikking die (met name tijdens live-concerten) solo’s bleven produceren. Het hield niet op.

Lightweight Finale Edition

Daar moest ondergetekende aan denken bij het zien van deze Lightweight Finale Edition. Het houdt namelijk niet op met de getunede BMW M2’s. Ondanks dat de naam Brits klinkt, is Lightweight een tuner uit het Duitse Hessen.

Ze houden zich voornamelijk bezig met mechanische upgrades die de prestaties daadwerkelijk verbeteren. Visueel zijn de verschillen vrij beperkt, het tegenovergestelde van ABT en AC Schnitzer, dus.

740 pk en 880 Nm (!)

De lijst aan modificaties is te lang om te benoemen. De tuner heeft in de jaren al diverse M2’s omgebouwd. Met de Lightweight Finale Edition hebben ze zo ongeveer alles uit de kast gehaald. We beginnen met de motor, want die lijkt het feestje te gaan domineren. Het S55-blok levert namelijk 740 pk en 880 Nm. De motor is voorzien van hybride turbo’s, grotere intercooler, injectoren, 200 cell-sportkats, sportuitlaat en ga zo maar even door. Da’s toch even andere koek dan alleen een chipje en wat stickers.

Eibach

De Lightweight Finale Edition staat op een Eibach Pro Street Multi-onderstel. Deze is samen met Eibach en Lightweight ontwikkeld. Het is een schroefset waarbij je zelf de hoogte én demping kunt aanpassen. Ondanks dat de getunede M2 mooi laag ligt, wordt er voldoende comfort beloofd.

Visuele upgrades Lightweight Finale Edition

Omdat het een zwarte auto is, kun je het nauwelijks zien, maar bijna niets is standaard. Het dak, de zijschermen, voorspoiler, achterspoiler en diffuser zijn nu van koolstofvezel. De gesmede velgen komen bij Titan 7 vandaan. Ook het interieur is niet meer standaard, dat werd opnieuw bekleed. De achterbank is vervangen door twee separate achterstoelen. Uiteraard is er veel leer, alcantara en carbon. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Oh, en nog even terug komen op de Glam Betal. Dat was ook in één keer over. Begin jaren ’90 kwamen depressieve Grunge bands (Nirvana en zo) uit Seattle het feestje verstoren. Dus geniet nog even goed van auto’s als deze Lightweight Finale Edition. Voor je het weet is het verboden om lol te hebben en is chagrijn het nieuwe normaal.

Check hierboven de aandachtspuntjes als je een jong gebruikte M2 wilt aanschaffen (voordat je ‘m gaat kietelen).