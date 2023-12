Dít is de dikste M3 Touring van vandaag

Standaar dis ‘ie al tof al tof, maar in deze specificatie is het de dikste M3 Touring die we vandaag hebben gezien.

Als een dinosauriër heeft ondergetekende heel veel moeite met alles dat nieuw is. En nee, dan nog niet eens zozeer de aandrijving van een auto. Elektrische auto’s hebben ook hun pluspunten: ze zijn vlot en geweldig om elke dag mee te pendelen.

Nee, de grootste weerstand is wellicht het design van auto’s. Zoals jullie weten zijn er automerken die de fans en potentiële kopers graag prikkelen met bijzonder design. Audi deed het met de Single Frame Grille en Lexus met de Spindle Grille. In beide gevallen heeft het de merken geen windeieren gelegd. Bij BMW zijn de fans ietsje conservatiever en hebben ze moeite met veranderingen.

Dikste M3 Touring

Een van de problemen is niet zozeer het design van de auto, maar dat van de velgen. Vroeger had BMW de mooiste velgen voor haar modellen in de aanbieding. Natuurlijk, de standaard doucheputjes waren nooit denderend (je moest natuurlijk wel upgraden), maar tegenwoordig zijn de standaardvelgen vaak het mooist. De reden: ze zijn niet bicolor of raar (lees: aerodynamisch) vormgegeven.

Halve rolkooi

Deze M3 Touring van Bavarian Car Tuning bewijst dat. Bavarian Car Tuning is een bedrijf dat zich al sinds jaar en dag (nou ja, sinds 2018 dan) focust op het dikker maken van Zuid-Duitse auto’s. Hun specialiteit zijn rolbeugels en halve rolkooien. Voor deze editie van de Essen Motor Show 2023 hebben ze een M3 Touring meegenomen. Uiteraard ook voorzien van een halve rolkooi voor extra stevigheid en veiligheid. Zo’n halve kooi is ideaal voor als je af en toe mee doet aan trackdays. En het staat cool, natuurlijk.

Tijdloos

De M3 Touring is in dit geval zwart van kleur. Dit zorgt ervoor dat de grille wegvalt. Het is wat dat betreft de enige juiste kleur voor de BMW M3. Ook ligt de M3 veel lager op zijn buik, dankzij een schroefset van KW Suspension. Het hoogtepuntje is natuurlijk de wielenset. Dat zijn namelijk BBS LM-velgen. Dit in Japan vervaardigde wiel is al jarenlang exact hetzelfde gebleven, maar nog altijd behoorlijk tijdloos.

Ze hebben een paar dingen gedaan in vergelijking met BMW. De velgen zijn voorzien van een fraaie glanzende lip, ze zijn NIET bi-color en het is nu ook geen hoogteset. Voor en achter meten de wielen 21 inch. Ook staan de velgen nu flush met de wielkasten, af fabriek staan ze veel verder naar binnen. Dat schijnt een EU-dingetje te zijn, maar goed om te zien dat je het achtera nog kunt aanpassen.