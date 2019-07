BMW: redt onze superhandige feature!

Een betere BMW begint bij u zelf.

Elk merk heeft zo zijn handige features. Denk aan het Night Panel van Saab. Van die opties dat je je afvraagt: waarom hebben niet alle merken dat? BMW heeft zoiets al sinds jaar en dag op hun Touring-modellen.

De BMW stationwagons zijn namelijk uitgerust met een separaat te openen achterruit. Dit is handiger dan je denkt. Als je kleine items wil opbergen, hoef je niet de gehele klep te openen, maar volstaat de achterruit ook. Superhandig.

Maar wat blijkt, niet iedereen weet dat dus. Met name de eigenaren en aspirant-eigenaren zijn er niet voldoende van op de hoogte. In een interview met AutoCar laat Stefan Horn, Product Manager van de BMW 3 Serie Touring, weten dat de apart te openen achterruit er bijna niet gekomen was.

Volgens Horn is het een verborgen feature en is BMW voornemens de voorziening in het vervolg niet meer toe te passen. Bijna iemand weet ervan en te weinig mensen gebruiken het. Uiteraard is een separaat te openen achterruit duurder dan een gewoon een achterklep. Als niet meer mensen gebruik van gaan maken, zal de handige feature niet terugkeren bij volgende BMW’s. Het rekwest van Stefan Horn is dan ook dat er meer ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Waarvan akte.