Prijzen BMW 3 Serie Touring bekend

Met name de 330i is een raszuivere prijspakker.

Er zijn maar twee premium D-segment stationwagons met achterwielaandrijving op de markt en beide komen uit Zuid-Duitsland. De Mercedes-Benz C-Klasse Estate is al een tijdje op de markt, de auto krijgt nu hevigere concurrentie dan ooit van de BMW 3 Serie Touring. Van die laatste zijn nu de prijzen bekend.

Benzine vanaf 50.742 euro

Afgelopen week werd de BMW 3 Serie Touring onthuld. De auto is ruimer, sneller en beter dan zijn voorganger, uiteraard. Nu zijn ook de eerste prijzen bekend van BMW’s pakezel. Het feestje begint bij de BMW 320iA, die 184 pk en 300 Nm levert. Deze is er vanaf 50.742 euro. Daarboven staat de BMW 330iA, deze levert 258 pk en 400 Nm en kost in Introduction-uitvoering evenveel als een 320iA zónder.

We hebben navraag gedaan bij BMW Nederland voor verduidelijking. De 320i is pas leverbaar vanaf november 2019. Om de auto scherp in de markt te kunnen zetten kun je tijdelijk in een 330i rijden voor de prijs van een 320i. Dat is precies waar de uitvoering ‘Introduction’ op slaat. Er is geen verschil in uitrusting. Eventueel is de 330i verkrijgbaar met vierwielaandrijving, xDrive genaamd.

Diesel vanaf 52.555 euro

Dieselen kan met de 320d, die goed is voor 190 pk en 400 Nm. De goedkoopste versie is de handgeschakelde 320d Touring, die weg mag voor 52.555 euro. Optioneel is een automaat leverbaar. Die variant is op zijn beurt weer eventueel beschikbaar met vierwielaandrijving. Dat laatste item is standaard op de 330dA met 265 pk en 580 Nm. Dat is tevens de enige BMW 3 Serie Touring die te bestellen is met een zes-in-lijn motor.

Even wachten op plug-in hybride

In een later stadium komen er meer motoren leverbaar. BMW bevestigt dat in november van 2019 er nog twee benzinemotoren én een diesel bijkomen. Een van de benzinemotoren is de zes-in-lijn die komt te liggen in de reeds aangekondigde M340i xDrive Touring. Verder komen er nog een viercilinder benzinemotor (de 320i) en een viercilinder dieselmotor bij. Die laatste is een 318d met 150 pk en 320 Nm. In de zomer van 2020 staat er in een 3 Serie Toruing op de planning met een plug-in hybride aandrijving.

Voorlopige prijslijst

Tot de eerder genoemde modellen aan het gamma worden toegevoegd, ziet het de voorlopige prijslijst van de BMW 3 Serie Touring er als volgt uit:

Benzine

320iA Touring – € 50.742,-

330iA Touring Introduction – € 50.742,-

330iA xDrive Touring (258 pk / 400 Nm) – € 58.166,-

Diesel

320d Touring – € 52.555,-

320dA Touring – € 53.976,-

320dA xDrive Touring – € 57.833,-

330dA xDrive Touring – € 69.952,-

Prijzen concurrentie:

Audi A4 Avant 40 TFSI S Tronic (190 pk) – € 44.540

BMW 320iA Touring (184 pk) – € 50.742

Mercedes-Benz C200 Estate Aut. (197 pk) – € 49.469

Volvo V60 T4 Geartronic (190 pk) – € 42.695