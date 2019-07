Jaguar designbaas toch niet met pensioen

He just can't get enough.

Er zijn maar weinig ontwerpers die zo hun stempel hebben kunnen drukken op diverse automerken als Ian Callum. De Schot (en broer van de eveneens Schotse designer Moray Callum) heeft de afgelopen 30 jaar parel na parel afgeleverd.

Natuurlijk had hij het voordeel om bij merken te werken waar een sierlijk ontwerp op prijs gesteld wordt, met name bij Jaguar en Aston Martin heeft de 64-jarige Callum absoluut topwerk afgeleverd. Stel dat ze bij BMW Callum hadden aangenomen in plaats van Chris Bangle…

Afgelopen maand heeft Ian Callum afscheid genomen van zijn werkgever Jaguar Land Rover (JLR). Gezien de gages die de man in zijn leven heeft mogen ontvangen en de leeftijd verwacht je onwillekeurig dat Callum achter de geraniums gaat zitten, maar niets is minder waar.

Hij heeft naamlijk designbureau CALLUM in het leven geroepen. Het bedrijf is gevestigd in Warwickshire. Callum is niet de enige aanwezige, ook ingenieur Adam Donafresco (de man achter vele Nobles en Aston Martin GT-modellen) en David Fairbairn (de man achter de E-Type Lightwheight) zullen werkzaam zijn voor CALLUM. Donafresco en Callum zijn de oprichters, samen met Tom Bird. Hij wordt de commerciële man, dankzij Tom Bird maakte de Jaguar C-X75 acte de présence in de James Bond-film Skyfall.

Hun eerste project wordt al over een paar weken verwacht.

