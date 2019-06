Dít is de gloednieuwe BMW 3 Serie Touring

De BMW 3 Serie, maar dan zoals 'ie eigenlijk hoort.

Het is een auto waar we reikhalzend naar uitkijken, de BMW 3 Serie Touring. De sedan is alweer een paar maanden leverbaar, dus is het de hoogste tijd voor de stationwagonvariant. In Noord-Europa is deze carrosserie heel erg belangrijk. Wereldwijd is de sedan alsnog populairder.

Het is alweer 32 jaar geleden dat de 3 Serie Touring geïntroduceerd werd. De eerste keer was op basis van de BMW 3 Serie (E30). Van de BMW ’02 was ook een Touring, maar dat was geen drie serie en niet echt een stationwagon, dan wel een hatchback.

Touring

In die 32 jaar tijd heeft BMW al meer dan 1.700.000 stationwagons gebouwd op basis van de 3 Serie, dus logischerwijs dat er van de laatste generatie BMW 3 Serie sedan (G20) nu ook een stationwagon is. Het is al een tijdje het geval dat elke BMW carrosserievariant zijn eigen modelcode kent. Voor deze 3 Serie is dat ‘G21’. Dan weet je dat ook weer als je met BMW aficionados in gesprek bent.

Gegroeid

De BMW 3 Serie Touring is een stukje gegroeid, met 76 mm om precies te zijn. De totale lengte is nu 4,709 meter. De breedte nam toe met 16 mm naar 1,827 meter. Net als bij de sedan is de wielbasis gegroeid met 4,1 centimeter. Ook de grotere spoorbreedte (1,587 meter voor en 1,604 meter achter) zijn gelijk aan de sedan. Natuurlijk is de doorlopende daklijn wel uniek voor de Touring. De achterklep laat zich, net als bij de vorige 3 Serie Touring, automatisch bedienen.

Ruimte

Dan het bestaansrecht van de 3 Serie Touring, de ruimte. Die is op zich niet verkeerd. De bagageruimte biedt namelijk 500 liter. Dat is keurig in vergelijking met de concurrentie. De Mercedes-Benz C-Klasse Estate biedt namelijk 490 liter, de Audi A4 biedt met 505 liter net iets meer. Alleen de Volvo V60 zit er echt boven (529 liter). Als je de achterbank neerklapt, ontstaat er een ruimte van 1.500 liter. Dat is iets minder dan de C-Klasse en A4 (beide 1.510 liter), maar is duidelijk meer dan de Volvo (1.364 liter). In vergelijking met een Renault Talisman Estate (572 liter tot 1.681 liter) valt de ruimte overigens erg mee. Dat is de prijs van premium rijden.

Zelfontbranders

De 3 Serie Touring is verkrijgbaar met een keur aan motoren. Dieselen begint bij een 318d met 150 pk. Deze is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak; een achttraps automaat is optioneel. Dat geldt ook voor de 190 pk sterke 320d. Die 320d is eventueel ook met vierwielaandrijving uit te rusten, xDrive genaamd. Vierwielaandrijving is standaard op de 330d, de krachtigste diesel tot nu toe. Deze zescilinder motor levert 265 pk.

Voorlopig topmodel

Mocht je niet al te veel kilometers maken, zijn er ook diverse motoren die op benzine lopen. Instappen doe je vooralsnog met de 320i, goed voor 184 pk. Een stapje hoger staat de 330i. In basis is dit dezelfde 2-liter viercilinder, maar dan met 258 pk. De 330i is naar keuze ook leverbaar met xDrive. Die keuze heb je niet in het voorlopige topmodel, de M340i xDrive Touring. Deze heeft standaard vierwielaandrijving. Op zich wel een prettige gedachte, gezien het vermogen van maar liefst 374 pk. Tevens is de M340i xDrive voorzien van het M Sportdifferentieel. Deze is ook te bestellen voor de 330i xDrive of 330d xDrive, mits er gekozen word voor het M Sportonderstel, al dan niet adaptief.

Uitvoeringen

Net als bij de sedan kun je kiezen uit diverse uitrustingsniveau’s. Je kan kiezen uit ‘Sport Line’ (sportief), ‘Luxury Line’ (chic) of M Sport (nog sportiever). Je kan ook geen van die uitvoeringen uitkiezen en dan heb je ‘gewoon’ een BMW 3 Serie Touring. Het verschil tussen die modellen zit niet zozeer in de uitrusting, dan wel in de uitstraling van de auto. Over opties gesproken: je kan een enorme hoeveelheid opties uitkiezen voor de 3 Serie Touring.

Productie en introductie

De BMW 3 Serie Touring wordt geproduceerd in München. Vanuit de Zuid-Duitse stad zullen de ruime en praktische 3 Series verscheept worden naar Europa, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong, Australië en China. De officiële marktintroductie is op 28 september 2019. Dan zullen ook de prijzen bekend zijn.