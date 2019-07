Vader en zoon opgepakt voor bouwen fake Ferrari’s

Dat is nog eens waanzinnige huisvlijt! Gezellig ook.

De puristen begrijpen er helemaal niets van: replica’s. Waarom zou je in een auto rijden die nep is? Dat is toch eigenlijk heel vreemd? Wellicht om de vrouwen ervan te overtuigen dat het echt wel goed met je gaat? Dat zou eveneens heel raar zijn. Alsof vrouwen dingen verspijkeren aan hunzelf om beter voor de dag te komen.

De imitatie-Ferrari is het automobiele equivalent van liposuctie, borstvergroting en een complete facelift. Maar, zoals wij jullie geregeld laten zien: er zijn best veel replica’s, imitaties en nepperds op deze aardkloot. Er is dus handel in.

Dat ondervonden een vader en zoon in Brazilië. Die gingen niet zozeer samen een sportauto samen bouwen, welnee, die starten een complete fabriek. De twee heren bouwden in Brazlië imitatiesportwagens aan die moeten lijken op een Ferrari of Lamborghini. Deze auto’s werden dan tussen de 40 en 55 mille te koop aangeboden op social media-kanalen.

De Braziliaanse hermandad werd door de fabrikanten Lamborghini en Ferrari zélf geattendeerd op deze criminele nepperij. Wat er gaat gebeuren met de vader en zoon is nog niet duidelijk. De politie heeft een een inval gedaan en probeert nu te achterhalen hoeveel auto’s zijn nagebouwd en verkocht.

Fotocredit: Polícia Brasil / AP