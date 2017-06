Dit is de nieuwe Peugeot 3008DKR Maxi

Met dit nieuwe wapen wil Peugeot gaan knallen op Dakar.

Peugeot heeft de opvolger van de 3008DKR gepresenteerd. De 3008DKR Maxi is op een paar punten anders dan zijn voorganger. Geen revolutionaire wijzigingen wat dat betreft. Hoeft ook niet, want de Franse autofabrikant was met de 3008DKR tot nu toe behoorlijk succesvol in Zuid-Amerika. Dit jaar was het Stéphane Peterhansel die met Peug de overwinning op zijn naam schreef.

De 3008DKR Maxi is, zoals de naam al doet vermoeden, breder dan zijn voorganger. 20 centimeter om precies te zijn. Peugeot heeft wijzigingen doorgevoerd aan de ophanging. Dit moet resulteren in meer stabiliteit wat uiteindelijk de performance ten goede moet komen.

Het model debuteert tijdens de Silk Way Rally. Deze race duurt van 7 juli tot en met 22 juli en coureurs moeten van Rusland naar China zien te komen. Achter het stuur het bekende duo: Sebastien Loeb en Stéphane Peterhansel. Het is de tweede keer dat Loeb meedoet aan de Silk Way Rally.