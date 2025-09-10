Apple CarPlay is helemaal niet boeiend volgens BMW

BMW heeft het niet zo met Apple CarPlay.

Ondergetekende is zo’n luxe huisdier die maar wat graag gebruikmaakt van Apple CarPlay. Toevallig ben ik een BMW-rijder (uiteraard), dus in deze claim van het Duitse automerk kan ik me niet zo vinden.

BMW heeft aangegeven dat CarPlay (of Android Auto) helemaal niet zo boeiend is. In elk geval niet onder BMW-rijders. Dat zeggen ze tegenover BMWBlog op basis van data van maar liefst tien miljoen auto’s. Tja, wat is nou mijn mening op die tien miljoen.

Uit die data kan BMW halen hoe klanten het infotainmentsysteem gebruiken. Big Brother BMW concludeert dat het gros van de BMW-rijders vertrouwt op de ingebouwde navigatie, niet op Apple Maps of Google Maps via CarPlay.

Durach noemt het zelfs de “CarPlay-mythe”. Online hoor je vaak verhalen dat bestuurders massaal hun iPhone koppelen en vervolgens nooit meer de fabrieksnavi aanraken. BMW zegt: onzin. Ja, CarPlay wordt gebruikt, maar niet continu en zeker niet als primaire navigatie. Eerder voor losse zaken, zoals berichten of muziekstreaming.

Dan ben ik zeker een eenhoorn. Ik heb nog nooit de fabrieksnavigatie gebruikt in mijn BMW, omdat het toch weer enigszins verouderd en langzaam is. Maar zelfs in een moderne BMW prefereer ik CarPlay over het complexe Operating System 8 met vijftigduizend icoontjes en submenu’s.

De integratie van CarPlay gaat er overigens niet beter op worden met de Neue Klasse. Dat heeft niet zozeer met BMW te maken, want het merk wijst met de vinger naar Apple. De Amerikaanse techgigant maakt CarPlay niet compatible met het nieuwe Panoramic Display, waardoor bestuurders zijn aangewezen op de navi van de auto. Via het grote scherm in het midden is CarPlay uiteraard wel te gebruiken, maar dan kun je dus niet gebruik maken van aanvullende functionaliteiten.

Daarnaast ziet BMW geen noodzaak om mee te gaan met CarPlay Ultra, de nieuwste, diepere integratie van Apple. Aston Martin heeft als merk de primeur te pakken, maar andere merken zijn niet zo happig op deze nieuwe variant. Apple CarPlay minder belangrijk dan het lijkt, heeft BMW dan toch gelijk?