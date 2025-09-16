Porsche doet het dit keer anders met de nieuwe Cayenne

In aanloop naar de komst van de nieuwe Porsche Cayenne heeft het merk wat nieuws te melden.

Testen, testen, testen. Voor er een nieuw model op de markt verschijnt wordt deze eerst onder extreme omstandigheden aan allerlei tests onderworpen. Dit keer is er iets nieuws, want voor de eerste keer test Porsche meer digitaal dan ooit met de nieuwe Cayenne.

Virtueel knutselen

Normaal gesproken zet Porsche tientallen fysieke prototypes op de weg, maar voor dit project ging het anders. Ingenieurs maakten vooral gebruik van virtuele testvoertuigen die al in de ontwerpfase door een digitale Nürburgring en stedelijk verkeer konden worden gestuurd. In plaats van 120 echte testauto’s werden de meeste vervangen door computermodellen. Het is de eerste keer dat Porsche dit zo aanpakt.

Het voordeel laat zich raden: sneller testen, makkelijker aanpassen en een stuk efficiënter. Dankzij moderne rekenkracht en kunstmatige intelligentie kan Porsche complete voertuigen in real time doorrekenen. Denk aan de hitte na een fikse rempartij, wat een filerit op de maandagochtend met de auto doet. Dit alles is aan simulaties onderworpen.

Om die virtuele data te toetsen, bouwde Porsche een compleet nieuwe testbank. Daarop kunnen aandrijflijn, accu en laadsystemen onder realistische omstandigheden worden getest.

Vier synchrone motoren bootsen alles na: van glad asfalt tot bandenslip en van recuperatie tot noodstop. Zelfs verschillende soorten asfalt zijn te simuleren. Een mooi stukje techniek.

Toch nog even buitenspelen

Dat betekent niet dat Porsche het proces honderd procent aan de computers overlaat. Uiteindelijk zijn er gewoon testrijders die de laatste afstelling bepalen. Zij checken hoe de Cayenne zich gedraagt in bochten, bij lastwissels en tijdens off-road gebruik. Zandkorreltjes die ergens blijven hangen is moeilijk te simuleren.

Ook opladen krijgt speciale aandacht. Of de SUV nu net de Alpen is overgestoken of stilgestaan heeft in de file, hij moet altijd klaar zijn voor een snelle DC-laadsessie en presteren op niveau. Geen rare dippen of pieken in het snelladen, maar een mooie betrouwbare curve die onder allerlei omstandigheden geen verrassingen laat zien.

De tests zijn onder allerlei omstandigheden. Van -35 graden in Scandinavië tot Death Valley met 50 graden Celsius om te kijken hoe de accu en klimaatbeheersing het doen. Daarbovenop legt een testvloot in korte tijd 150.000 kilometer af, zodat ook op lange termijn geen verrassingen opduiken.

Porsche zegt door deze aanpak van virtueel en echte wereld de ontwikkeltijd met 20 procent te verkorten. Slimme jongens, die Duitsers.