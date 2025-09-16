Video: Een verrassing op de snelweg

Denk je rustig te rijden..
Dit zag niemand aankomen. En je bent ook nog eens hulpeloos.
Bekijk ook deze video: BMW M5-rijder kan niet overweg met achterwielaandrijving
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Denk je rustig te rijden..
Dit zag niemand aankomen. En je bent ook nog eens hulpeloos.
Bekijk ook deze video: BMW M5-rijder kan niet overweg met achterwielaandrijving
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
ecknine zegt
Wie positioneert zich nu ook in godsnaam aan een slakkengangetje aan de blinde hoek van een vrachtwagen. Ben je het toch wel zelf aan het zoeken hoor.
joos straetmans zegt
Slakkengangetje valt wel mee. De dashcammer rijdt op het moment van de botsing 49 mph ofwel 80 kmh. Bovendien geldt er een snelheidslimiet van …. 50 mph (op 16 sec in het filmpje). En misschien wilde de dashcammer wel linksaf slaan, de A574 op. Degene die niet oplet hier is de vrachtwagenchauffeur.
mustang750supersnake zegt
zo te zien is dit toch echt de vrachtwagen die de auto aantikt want ik zie de wagen niet van rijbaan wisselen…..