BMW stoft setje gave kleuren af voor chique speciale editie

Een moderne speciale editie krijgen in twee chique kleuren van rond de millenniumwisseling: het kan nu bij BMW met Individual.

Als het standaardpalet qua kleuren niet genoeg is bij BMW, kan je altijd Individual raadplegen. Dan heb je ineens honderden keuzes om jouw BMW nét even iets specialer te maken. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Als je last hebt van keuzestress, klinkt dit echter als de hel. Dan is het fijn als de keuzes al voor je worden gemaakt. Gelukkig heeft BMW nu een hele fraaie keuze voor je gemaakt.

Kleuren

Tussen al die honderden kleuren zitten natuurlijk veel fraaie tinten, maar ook veel wat erg op elkaar lijkt en veel zwart, wit en grijs. Dan is het juist leuk om de krenten uit de pap te vissen met kleuren die iets meer uniek waren of een beetje vergeten lijken. Vandaar dat de speciale editie die ‘Individual viert’ wordt uitgevoerd in drie kleuren: Maldives Blue II (A15), Mora Metallic (359) en Macadamia Metallic (U80). Helaas blijft het beeldmateriaal beperkt tot een setje renders waarop enkel die eerste twee te zien zijn.

Jammer, want ‘in het echt’ komen deze kleuren pas echt tot hun recht. Maldives Blue ken je waarschijnlijk het beste van de Z4 (E85) en is een, nou ja, lekker zeeblauwe tint zoals je vindt op de Malediven. Mora Metallic is een donkerpaarse gloed en is typisch zo’n kleur die we graag vaker zouden zien op auto’s. In vrijwel elke sfeer is het gewoon een ietwat tamme paarse tint, totdat de zon erop schijnt en de kleur tot zijn recht komt.

De Mora E39 is van lezer @bino1983 die hem deelde op Autoblog Spots.

Speciale editie BMW (X)7

Goed, BMW voert dus een handjevol exemplaren uit in deze kleuren, al blijft het beperkt tot de 7 Serie (G70) en X7 (G07). Bij de X7 krijg je gewoon de hele kleur, terwijl je bij de 7 Serie genoegen moet nemen met Oxide Grey als two-tone voor de bovenste helft. Zoals gezegd zijn deze exemplaren door BMW zelf samengesteld als een soort voorbeeld van hoe je Individual kan gebruiken. Al lijkt het ook ietwat een lekkermakertje om de X7 en 7 Serie nog één keer in het zonnetje te zetten, want voor beide modellen volgt een update spoedig.

Alle exemplaren van deze speciale BMW’s worden uitgevoerd met Merino-leer en de verlichte grille om het ‘luxueuze karakter te onderstrepen’. Niet de bewoording die wij zouden kiezen. Al moet gezegd worden: zo’n X7 in Maldives Blue is bijna fraai te noemen. Het is een wat minder knallende kleur dan BMW’s nieuwe Borusan Turkish Blue. Al past die laatste natuurlijk beter bij het opvallende design dat BMW hanteert voor hun nieuwste modellen.

Kopen? Welnu, deze edities werden gedeeld door BMW in het Midden-Oosten en zijn ook voor die regio bedoeld. Hoe beperkt ze worden gebouwd is niet specifiek bekend. Maar de combinatie Individual, Midden-Oosten en beperkt beschikbaar zorgt ervoor dat je snel erbij moet zijn. Of natuurlijk gewoon zelf een leuke BMW Individual-kleur uitzoeken.