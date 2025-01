Zou jij je BMW i7 zo durven samenstellen?

Een klant kwam zijn BMW i7 ophalen in een redelijk gedurfde specificatie.

BMW en gewaagd, dat is tegenwoordig geen gekke combinatie meer. Elke BMW heeft een design waarin je tenminste één aspect wel als gewaagd kan bestempelen. De kunst is natuurlijk om vervolgens een specificatie te vinden die erbij past. Varkentjesroze is een ironische optie, maar een specificatie zoals BMW nu deelt kan er ook wat van.

BMW i7 in gewaagde spec

Er is namelijk een klant die heeft gekozen om zijn BMW i7 (G70) op te halen bij BMW Welt in München. Gewoon, bij het hoofdkwartier van het merk. Mooi dagje uit als je toch bezig bent. BMW Welt deelt de uiteindelijke specificatie op Instagram en het is niet zo zakelijk als je verwacht van een 7 Serie.

De kleur in kwestie is namelijk lekker knallend. We hebben recent al kennis mogen maken met de kleur: Borusan Turkish Blue (P9E). Iemand koos deze nieuwe kleur ook voor een BMW M3 Touring. Op de i7 is deze gemixt met een two-tone kleurstelling. De onderste helft is blauw, terwijl de bovenste helft zwart is. Da’s dan weer uniek voor de i7 bij BMW.

Je zou bijna zeggen, om van je BMW i7 een Rolls-Royce-achtige auto te maken. Zo heeft de i7 met de two-tone lak ook een soort ‘coach line’, dat ene lijntje wat van voor naar achter over de zijkant loopt en bij een Rolls-Royce met de hand wordt aangebracht. Bij BMW is het een manier om de tweekleurige lak ietsje prominenter te maken.

Het wordt niet helemaal duidelijk of de BMW i7 in kwestie een volvette M70 is, maar er is voldoende geld aan uitgegeven. Two-tone lak kost 12.499 euro op de Nederlandse configurator en dat is zonder dat je Individual hebt aangevinkt voor de onderste lakkleur. Ach, dat een BMW i7 is voor mensen die het kunnen betalen, dat zou je niks moeten verbazen.