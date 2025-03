BMW 3-Serie Individual op Marktplaats in een unicorn

Deze BMW 3-Serie Individual op Marktplaats is een unicorn met weinig kilometers.

Je weet nooit wat je hebt totdat het weg is. Een wijsheid die geldt voor veel dingen, maar niet in de laatste plaats voor 80s, 90s en vroege naughties BMW. Pfoh wat maakte het merk toen gave en fraaie auto’s. Goede proporties, RWD basis, strak sturen, zacht naar de bestuurder gericht dash en vaak onder de kap een romige zespitter. Wat meer kan een mens willen?

Nou ja, een beetje individualiteit wellicht. Want in de hoogtijdagen van WorldOnline had iedereen in de straat natuurlijk een dikke BMW. Gelukkig kon je terecht bij de Individual divisie. Aldaar gaf men je nieuwe rij-ijzer een kleurtje en een net wat fraaier interieur, tegen passende vergoeding.

De eerste eigenaar van deze 3-Serie Touring koos voor Messing Metallic. Net weer iets anders dan het latere Champagner Quartz. Het interieur is bekleed met Walknappa Pearl ecru leder. En wordt afgezet met fancy houten sierlijstjes. Echte echte kenners mogen even de naam in de comments zetten. Ik vermoed dat het eindigt op hell. Een goede keuze van de eerste eigenaar is dat er geen scherm voor een navi is gemonteerd. Dat zou de auto nu slechts verouderen.

Het interieur is daarom heerlijk old skool BMW. Zacht plastic (behalve dat klepje voor de asbak dat altijd zo lelijk wordt), rode klokken ’s nachts, een eenvoudige doch prettige klokkenwinkel. Er zitten in dit geval drie pedalen in, hoewel je bij de spec wellicht een automaat zou verwachten. Ook wat dat betreft is het dus de analoge ervaring die je wil. Aldus sprak de man die zelf een 320CiA heeft.

Onder de kap van deze 320i zit een iets grotere tor dan in de mijne. Na de facelift kreeg de kleinste I6 er namelijk 200cc bij. Die zijn welkom voor het koppel onderin. Maar zo’n kleine veelcilinder blijft een mooie naaimachine. Met 170 pk wordt de gemiddelde Golf GTI of zelfs GTD niet benauwd van je bij het stoplicht. Maar ach, daar is deze chique BMW ook niet voor bedoeld.

Extra speciaal aan deze Individual BMW is dat er nog maar 36.299 kilometers op de teller staan. Dat maakt de vraagprijs natuurlijk een beetje wat de gek er voor geeft. De verkoper wil 18.499 Euro hebben. Veel? Weinig? Laat het weten, in de comments!