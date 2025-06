Van deze speciale BMW M3 Touring is er écht geen tweede

Ook BMW Individual houdt zich bezig met in de gaten houden of er geen tweede exemplaar bestaat van hun modellen.

BMW Individual kan soms best een misleidende naam zijn. Als het gaat over het individu, verwacht je dat elke Individual-BMW er maar eentje is. Het is natuurlijk een manier om het keuzemenu zo groot te maken, dat er maar eentje is die precies dezelfde opties heeft. Maar als je het bijvoorbeeld op de lakkleur betrekt: er zijn van elke BMW wel meerdere exemplaren in die kleur.

BMW Individual 1 of 1

Dus moet je verder gaan, en dat doet BMW nu met een M3 Touring (G81). Dat gebeurde al vaker, en vaker, en nog eens vaker, maar BMW zegt dat deze G81 een echt voorbeeld is van hoe uniek je kan zijn. Dat begint uiteraard wel met een kleurtje, al wordt niet gezegd welke. De belichting maakt het altijd wat lastig, maar het lijkt op de vrij nieuwe kleur Fame Green.

Een exterieurdetail is de geverfde details op de motorkap. BMW presenteerde al eens dat ze middels een hyper-accurate met lasers gestuurde verfspuiter zo bijzondere designs op de auto kunnen aanbrengen. In dit geval om een bijzonder contrasterend ontwerp op de anders vrij groene motorkap te krijgen.

Manufaktur

Grappig genoeg krijgt de M3 Touring een badge met daarop ‘BMW Individual Manufaktur 1/1’. Alsof het een Mercedes is, want de nieuwe uitgebreide versie van Kundenwunsch heet tegenwoordig ook Designo Manufaktur. Er wordt verder ook niet bevestigd of dit een nieuw label is of iets dergelijks. Wel lekker individueel.

En wat houdt het verder allemaal in? In het geval van deze Individual BMW M3 Touring zien we een bijzondere kleur, bijzondere badges, bijzondere verf op de motorkap en stiksels in de exterieurkleur op het stuur en de stoelen. Kijk, er zal vast geen tweede BMW M3 Touring zijn in exact deze configuratie. Maar op het moment dat nog iemand Fame Green bestelt is het ook niet zo bizar uniek meer. Toch?

Ach, als de klant maar happy is. En genoeg geld neerlegt, waarschijnlijk. Deze BMW M3 Touring Individual gaat naar een klant die hem precies op deze manier besteld heeft. Heeft het merk toch weer wat om te laten zien en jou natuurlijk aan te moedigen om ook je BMW zo uniek mogelijk samen te stellen.