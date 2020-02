BMW wil Audi concurreren met snelle stationwagons

Hehe. Eindelijk.

We beginnen deze ochtend met veel pk-nieuws. Daarom is het nu tijd voor een elektrisch private lease gebakje met 13″ wieldoppen die in staat is om het laatste beetje libido uit je lichaam te persen. Maar eerst willen we het even hebben over blubberdikke stationwagons.

RS6 Avant

Waarschijnlijk heeft Audi met de RS6 Avant een meesterzet gedaan. Stationwagons zijn wereldwijd niet echt populair. Het is meer iets wat de Noord-Europeanen leuk vinden en in beperkte aantallen kopen. Wereldwijd is er veel meer vraag naar extreem krachtige SUV’s. Het is bijvoorbeeld een reden voor Alfa Romeo dat er géén Giulia Sportwagon is, maar wel een Stelvio. Dat is waarschijnlijk ook de enige logische redenatie die de afgelopen jaren daar gemaakt is, maar dat terzijde.

Cult

De Audi RS6 is nu al een beetje een cult dingetje in de VS. Want een dikke SUV is dik en indrukwekkend, maar niet cool. De snelle stationwagon is dat wel. Het is eigenlijk ook de ultieme auto: qua ruimte lever je nauwelijks in ten opzichte van de SUV, maar een stationwagon met gelijkwaardige motor is zuiniger, sneller en heeft een betere wegligging. De reden dat veel merken niet met een dikke station wagon op de proppen komen is simpel: men koopt liever SUV’s.

BMW zeer geïnteresseerd

Maar de RS6 kan misschien voor een kentering zorgen. Sowieso zijn ze bij BMW er al bij de pinken bij. Dealervertegenwoordiger Patrick Womack liet weten aan Autonews dat BMW zeer geinteresseerd om Audi van repliek te dienen in dit specifieke marktsegment. Sterker nog, volgens Womack is een power-stationwagon precies het gene wat BMW nog met node mist in het gamma.

M550i Touring?

Audi is succesvol in Europa met dit type auto en het ziet er naar uit dat ze ook gaan scoren in de Verenigde Staten. Volgens Womack heeft BMW in Europa wel snelle en luxe stationwagons, maar is dat wel zo? De M550i xDrive is er bijvoorbeeld alleen als sedan. Er is wel een M550d xDrive Touring, maar satansap ligt niet zo lekker bij Amerikaanse kopers.

De Amerikaanse markt is enorm belangrijk voor BMW Motorsport. Het aantal auto’s dat daar verkocht wordt, is erg hoog. Dus als de Amerikaanse markt ergens om vraagt, is de kans groter dat er weer een M of M Performance stationwagon komt. Het blijft natuurlijk een gevalletje ‘goede hoop’, maar met reeële vraag uit de VS is de kans groter dat een fabrikant daaraan gaat voldoen. Kunnen wij er op mee liften.

Van onder naar boven:

3D Design BMW 530i Touring (G31) ’17

BMW M5 Touring (E34) ’94

BMW M5 Touring Concept (E39) ’99

BMW M3 Touring Concept (E46) ’00

BMW M5 Touring (E61) ’07