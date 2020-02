Koop deze Nederlandse supercharged Porsche 993

Een origineel aangepaste 993 die niet meer origineel is.

De Porsche 911 van de 993-generatie wordt door velen gezien als de laatste ‘echte’ Porsche 911. Nu is dat een beetje onzin natuurlijk, want de huidige 911 is nog altijd een echte 911.

Luchtgekoeld

Het is de laatste luchtgekoelde 911 en dat heeft voor sommigen wel een bepaalde aantrekkingskracht, evenals het verouderde interieur met de rechtopstaande pedalen en de bijna verticale voorruit. Kortom, de klassieke 911 sensaties.

Donkerrood

Deze 911 occasion is wel heel bijzonder. Het is een Amerikaanse import. Gelukkig maar, want die kiezen vaker voor interessante kleuren dan wij Hollanders, waarbij grijs, zwart en zilver de boventoon voeren en donkerblauw en bijzonder exotische tint is. Deze 993 is schitterend donkerrood. Het beige interieur zorgt voor een fraai contrast.

Niet origineel

Als je kijkt naar het stuurwiel, de zwartgelakte spiegels en de Akrapovič uitlaten, kun je al zien dat deze 993 niet meer origineel is. Nu is dat geen schande: er zijn genoeg 993’s die nog helemaal origineel (en saai) zijn. Een beetje variatie is wel leuk en het ligt er bij deze auto niet al te dik op.

Supercharger

Gelukkig is de 993 in technisch opzicht ook niet origineel. Er is namelijk gekozen voor een interessante performance-upgrade. Tegenwoordig kun je bij een 911 Carrera zo maar 100 pk ‘er bij chippen’, maar dat was met de atmosferische 993 nog niet mogelijk. Deze 993 is daarom voorzien van een mechanische compressor-kit. Er is gekozen voor de eerste gradatie qua vermogen bij de firma TPC, met 410 pk en 455 Nm. Aanzienlijk meer dan de standaard 911 Carrera (272 pk) en zelfs twee Pferden meer dan de 911 Turbo van deze generatie!

Carrera 4

Het is ook nog eens een 911 Carrera 4, dus uitgerust met vierwielaandrijving. Voor de die-hard circuitheld minder spannend, maar met 410 pk is het niet verkeerd om de aandrijving op alle vier de wielen te hebben. Want 102,5 pk per wiel is nog altijd bovengemiddeld veel. Je hebt niets te klagen, want deze veel sneller uitziende creatie van RWB blijf je met gemak voor.

Nederland

Normaliter vinden we dit soort auto’s in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Dit exemplaar staat gewoon te schitteren in Nederland. Dan de prijs. Uiteraard is het geen goedkope auto met een prijs van 69.993 (I see what you did there) euro. Aan de andere kant is er een enorm bedrag ingestoken om ‘m zo te krijgen, dus mocht je op zoek zijn naar een donkerrode 993 Carrera 4 om deze te voorzien van compressor: u heeft geluk!