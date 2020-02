Porsche Macan met benzinemotor blijft nog even

Goed nieuws voor raszuivere petrolheads.

We noemen Porsche geregeld een sportwagenfabrikant. Aan de ene kant logisch: ze maken namelijk de 718 Boxster, 718 Cayman en een hele hoop verschillende 911’s. Het populairste model uit de Porsche-range is echter de compacte Porsche Macan, een (als je de goede hokjes aanvinkt)een luxe en krachtige crossover.

Net vernieuwd

Deze is onlangs vernieuwd. Afgelopen week kon @CasperH in de allernieuwste Macan GTS rijden. Nu is Porsche Macan het een gefacelift model, het is bekend dat de nieuwe Macan er in 2023 aankomt en dat deze geheel elektrisch zal zijn. Porsche zal wel moeten, want de verbrandingsmotor wordt telkens meer uitgefaseerd en er is meer vraag naar elektrische auto’s. Daarbij heeft Porsche ook te maken met telkens strenger wordende wetgeving.

Elektrische Macan in 2022

De aanname was dat we het vanaf 2022 moeten gaan doen met alleen elektrische Macans. Nu blijkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. Dat er in 2022 een nieuwe Macan komt, dat klopt nog steeds. Dat deze elektrisch is, dat klopt ook. Maar we nemen in 2022 nog géén afscheid van de benzinegestookte Macan, dat meldt Car & Driver.

Ingrijpende facelift

Het huidige model van de Porsche Macan zal andermaal gefacelift worden. De facelift zal dusdanig zijn dat de ‘oude’ Macan met benzinemotor heel veel zal lijken op de nieuwe Macan met elektromotor. Het idee doet ons denken aan de Mercedes-Benz CLC, een oude Sportcoupé op basis van het W203-chassis, met de kenmerken van de W204.

Leuke toekomst?

Moeten we nu vrezen voor een leuke toekomst? Nee, natuurlijk niet. Een elektrische Macan heeft wel een paar voordelen. De accu’s zijn zwaar, maar worden wel laag in het chassis geplaatst, waardoor de wegligging alsnog erg goed is. Daarbij is de best verkochte Macan al jarenlang de Macan met tweeliter viercilinder. Een motor die niet uitblinkt in het leveren van veel vermogen, koppel of auditief genoegen. Met de Taycan heeft Porsche bewezen een uitstekend rijdende elektrische auto te kunnen maken.

Geen plug-in

Er is overigens ook gekeken naar een tussenoplossing. De plug-in hybride lijkt als eerste de traditionele verbrandingsmotor te vervangen. Het is eigenlijk de enige manier om te voldoen aan de immer strenger wordende emissie-eisen. Mede daardoor is de terugkeer van een extra schone niet sjoemelende diesel niet uitgesloten. Volkswagen en Audi hebben de techniek klaarliggen voor de platforms. Een Macan met plug-in hybride aandrijving is wel uitgesloten. Bij Porsche hebben ze het wel degelijk overwogen, maar het was zeer lastig om deze techniek in de kleine Macan te kunnen huisvesten.

Van boven naar beneden:

Porsche Macan (95B) ’18

Porsche Macan Sport Design Package (95B) ’19

Porsche Macan S (95B) ’18

Porsche Macan GTS (95B) ’20

Porsche Macan Turbo (95B) ’19