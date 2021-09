Topman Stellantis en Elon Musk: autonome Ferrari slecht idee

Ferrari zal altijd een merk blijven voor zelf sturen: zelfs Elon Musk zegt dat een autonome Ferrari een slecht idee is!

Je zou zeggen dat de topmannen van Ferrari en Tesla lijnrecht tegenover elkaar staan. De één richt zich op het beste wat de auto met verbrandingsmotor te bieden heeft en wil onder milieu-akkoorden uit, de ander voldoet automatisch aan milieu-akkoorden omdat de auto’s te allen tijde elektrisch zijn. Qua strategie is een gesprek tussen Elon Musk en John Elkann, de CEO’s van respectievelijk Tesla en Ferrari, dus best interessant. Dat gesprek kwam tijdens een

Musk en Elkann

De strekking van het gesprek was dan ook vooral hoe denkwijzen van elkaar verschillen als je een decennia oud merk vergelijkt met een gloednieuw bedrijf. Dat was allemaal niet zo opmerkelijk. Wel opmerkelijk was dat beide topmannen het eens zijn over één ding: Ferrari moet niet bezig gaan met autonome auto’s.

Geen autonome Ferrari

Het onderwerp kwam aan bod toen Elon Musk het had over Full Self Driving omdat Tesla juist wel bezig is met autonome auto’s. Elkann was daar simpel in: het zou zonde zijn om een autonome Ferrari op de markt te brengen. Ferrari’s zijn om zelf in te rijden. Elon Musk beaamt dit volledig. Hij maakt de vergelijking met paarden. De auto verving ooit het paard maar liefhebbers verplaatsen zich nog steeds per paard. “Het zit zelfs in het logo.”

Een geinige manier om twee tegenpolen eens met de neuzen dezelfde kanten op te zien. En een mooi stukje toekomst: Ferrari gaat geen autonome zaken ondernemen. (via Automotive News)