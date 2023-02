BMW wil nu ook parfum voor de buitenkant van je auto

Niet alleen de binnenkant van je auto, maar ook de buitenkant moet fris ruiken, zo meent BMW.

Auto’s worden steeds maar luxer. Vroeger was luxe een choke en een tennisbal op de trekhaak. Maar nu is je auto vaak luxer dan je huis. Terwijl je van een shiatsu-massage geniet op je geventileerde en verwarmde stoelen blazen de Burmester/Bang & Olufsen/Bowers & Wilkins/NAIM/Mark Levinson speakers wat gepaste tonen richting je trommelvlies. Ondertussen kijk je over je met leder beklede dashboard de horizon tegemoet, met daarin een projectie van het Head Up display.

Buik

De Ambient Lighting zorgt voor een kleurtje dat past bij je gemoed en het moment. En af en toe wordt er een geurtje door het interieur verspreid, die je het geborgen gevoel geeft dat je weer terug in de buik van je moeder zit. Het enige nadeel: uitstappen en je voegen in het overweldigende geweld van de wereld, wordt een hele horde om te nemen.

Badge

Gelukkig is daar nog BMW. Want de Münchenaren werken aan technologie die je behoedt voor sensorische onverkwikkelijkheden. Niet alleen in de auto, maar ook buiten de auto. Er is namelijk een patent opgedoken waaruit blijkt dat BMW een geurtje wil gaan verspreiden vanaf de BMW-badge op de neus. Zo heb jij nog meer reden je neus op te halen voor auto’s van andere merken. Althans, dat hopen de Münchenaren natuurlijk.

Koddig

De koddige tekening bij het patent doet bijna vermoeden dat het hier om een grap gaat. Maar, we hebben de punchline nog nergens gelezen, dus het lijkt er toch op dat dit echt is. En ja, waarom ook niet eigenlijk. Het is 2023, dus we leven in een wereld waar ongekend onrecht aan de ene kant en opulente luxe aan de andere kant aan de orde van de dag zijn. Waarom niet bijvoorbeeld de lucht van een tankstation uit een EV laten walmen voor dat ‘authentieke’ gevoel…

BMW geur?

Welke typische geur zou jij het liefst uit je BMW laten komen? Laat het weten, in de comments!