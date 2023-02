Ontwerp de Red Bull livery voor de Amerikaanse races

De Red Bull livery voor 2023 is behoorlijk saai. Maar met jouw ontwerp voor de Amerikaanse races kan je daar verandering in brengen.

Red Bull Racing trok afgelopen week het doek af van de RB19. En de nieuwe auto van Max, bleek nogal een anticlimax te zijn. Na een veel te lange aanloop waarbij sporters aan het woord kwamen waar niemand op zat te wachten, bleek de RB19 er hetzelfde uit te zien als de RB18. Of dit nu komt omdat Red Bull de concurrentie nog niet wakker wil maken, of omdat de RB19 echt meer evolutie dan revolutie is, valt te bezien. Maar hoe dan ook was er behalve wellicht voor de grootste aerodynamische nerds ‘niks an’.

Niet alleen de looks van de auto, ook de looks van de livery zijn krek eender als die al waren. Nou zijn het natuurlijk ook de kleuren van Red Bull, dus ‘heel iets anders’ hadden we niet verwacht. Toch hebben de Red Bulls er vroeger in de marges wel eens anders uitgezien en stiekem hadden we een beetje gehoopt op een nieuwe twist. De matte livery van de laatste jaren oogt toch een beetje grauw.

Enfin, no such luck dus. Maar, er is een klein lichtpuntje. Red Bull heeft namelijk het Make Your Mark initiatief (link) opgetuigd. Dit wil zeggen dat jij de kans krijgt de livery te ontwerpen voor de races in Amerika. Oplettende lezertjes weten dat dit er inmiddels drie zijn, dus er valt heel wat te ontwerpen.

Nu is het helaas niet zo, dat je de hele auto mag volkliederen. De motorkap en neus blijven zoals ze zijn. Maar een groot gedeelte van de auto, inclusief side pods en wing end plates, is jouw canvas. Pak dus snel je permanente marker en kladder een vuurtoren op de auto van onze held Max Verstappen!