Nederlander wint eerste Grand Prix van het jaar

En alweer belachelijk succes voor Nederland in de racerij. Een Nederlander heeft namelijk maar vast de eerste Grand Prix van het jaar gewonnen.

Lange tijd was het sappelen voor de Nederlandse racefan. Racen en Nederland, die twee dingen gingen nou eenmaal niet echt lekker samen, zo leek het. We zijn immers een dichtbevolkt, overgereguleerd land zonder een grote huiseigen auto industrie. Waar zelfs België meerdere F1 racewinnaars wist voort te brengen, moesten wij het doen met Gijs, Jan en Arie. Nu zijn dat absolute helden, begrijp ons niet verkeerd. Maar succes in de koningsklasse was er niet en ook de genoemde cracks moesten vaak sponsordubbeltjes omdraaien om aan de bak te komen/blijven.

Meteorisch

Hoe anders is alles na de meteorische opkomst van Max Verstappen. Racen is opeens geen niche hobby meer van rijkaards en morsige sleutelaars, maar een mainstream genoegen. Max is geen coureur in Nederland, maar een sportman die de racerij ver overstijgt. En met zijn faam, tilt hij zijn sport ook naar een heel ander niveau. Tegenwoordig is er niemand meer die gek opkijkt als je zaterdags niet naar de voetbal maar naar de kartbaan gaat met je kroost.

Succes houdt maar niet op

Sponsoren moet je niet meer met een vergrootglas vinden, maar staan in de rij om de nieuwe Max te ondersteunen. Jonge talentjes maar ook oudere coureurs profiteren mee van de weelde. En de resultaten zijn er dan ook naar. We winnen in de Formule 2, zowel bij de coureurs als bij de teams. We winnen de Formule E. We winnen in de IndyCar met Veekay. We gaan hard in de Endurance, in de Dakar, in de W Series. We hebben twee coureurs in de Formule 1. Het houdt eigenlijk gewoon niet op.

New Zealand Grand Prix

En ook dit jaar begint weer goed, want de eerste Grand Prix is binnen. Wassenaarder Laurens van Hoepen heeft namelijk de New Zealand Grand Prix gewonnen. Deze klassieker werd voor de tweede en laatste keer gehouden op het legendarische Hampton Downs Motorsport Park. Officieel maakt de race deel uit van het Formula Regional Oceania kampioenschap. Als zodanig zijn er ook flink wat superlicentie punten te vergaren.

Sirs

Laurens wist onder andere de zoon van Alexander Wurz, Chris van der Drift, Chloe Chambers, David Morales en Jacob Abel van zich af te schudden. Nu ken je die namen wellicht niet, maar enkele vorige winnaars van de race komen wellicht bekender voor. Dat waren bijvoorbeeld mannen als Prins Bira, Sir Stirling Moss, Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, Chris Amon, Sir Jackie Stewart, Keke Rosberg, Teo Fabi en Roberto Moreno.

Stroll en Norris

Meer recentelijk wonnen Lance Stroll, Lando Norris, Jehan Deruvala, Richard Verschoor en Liam Lawson. Allemaal lieden die de F1 gehaald hebben of daar in ieder geval tegenaan schurk(t)en. Net als de Macao Grand Prix en vroeger de Masters op Zandvoort is dit een bijzondere race die je graag op je C.V. hebt.

Tweede seizoen

Voor Van Hoepen is het een mooie opsteker voorafgaand aan zijn tweede volledige seizoen in het Europese Formula Regional kampioenschap. Hij zal daarin andermaal uitkomen voor ART Grand Prix. Om verder op de ladder te klimmen, zal het wel iets beter moeten dan vorig jaar. In 2022 is Laurens met vijftien punten als 21ste geëindigd in het felbevochten kampioenschap. Maar goed, kampioen Dino Beganovic werd in zijn eerste jaar ook dertiende…