BMW wil wegen gaan bouwen

Red de planeet!

Met een alsmaar groeiende bevolking op aarde raken steden overvol. In een poging dit probleem aan te pakken komt de BMW Group met een mogelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem in verschillende grote steden. Verhoogde wegen voor elektrische of emissievrije tweewielers zou de infrastructuur in megasteden enorm moeten verbeteren.

Het idee komt van een groep ontwikkelaars binnen de BMW Group die onderzoek doen naar nieuwe technieken om ervoor te zorgen dat we progressie blijven maken. Volgens hen zitten we namelijk dicht tegen de limieten aan van wat steden op het gebied van openbaar vervoer en mobiliteit aankunnen. Dr. Gerd Schuster legt het doel uit:

“Our goal is to link sustainable and efficient mobility with a high quality of living in cities. We use new technologies as well as our creativity in order to create innovative approaches as the BMW Vision E³ Way”

De BMW Vision E³ Way, zoals het uiteindelijke idee heet, is in Shanghai ontwikkelt en moet de oplossing bieden aan een probleem dat zowel in het verleden als in de toekomst ligt. Die limieten waarover we eerder spraken hebben namelijk grote invloed op de leefomgeving in megasteden. Dergelijke mobiliteitsproblemen hebben oneindige opstoppingen in het verkeer en hoge niveaus van luchtvervuiling als gevolg.

De Vision E³ Way is een netwerk van wegen die de belangrijkste plaatsen binnen een stad met elkaar verbindt. Door alleen elektrische tweewielers toe te laten zou er op straat een stuk meer ruimte moeten zijn voor auto’s en openbaar vervoer. Mensen die nog niet in het bezit zijn van zo’n elektrische brommer kunnen er overigens gewoon eentje huren, zodat ze alsnog sneller van A naar B kunnen zoeven.

Naast het feit dat het een stuk handiger is, kunnen brommerrijders op de route de BMW niet meer tegen auto’s aan knallen. Daarnaast is er een snelheidslimiet van 25 km/u, om de risico’s nog verder te laten dalen.