Verkeerde brandstof getankt? Dit moet je doen!

Steeds meer leaserijders krijgen tegenwoordig een benzineauto van de baas. Dat betekent in veel gevallen dat er vaker getankt moet worden dan voorheen met de dieselauto, maar sommigen zullen uit routine ook nog eens de verkeerde slang uit de houder pakken. Een ramp? Welnee, we praten je bij.

We gokken dat het niet heel veel van jullie overkomt en toch kan het altijd gebeuren dat je per ongeluk benzine in een dieselauto gooit, of vice versa. Het spreekt voor zich dat een verbrandingsmotor tegensputtert en uiteindelijk kapot gaat als je de verkeerde brandstof gebruikt, maar gelukkig is er iets aan te doen!

Preventie

Geen stress, we komen nu niet aan met adviezen in de trant van “Don’t be silly, protect your Willie” of “You can’t go wrong, if you shield your dong”. Wel kun je voorkomen dat je het verkeerde vulpistool in je auto hangt. Zo schreven we in het verleden al eens over de Fuel Checker waarmee verkeerd tanken zo goed als onmogelijk wordt. Daarnaast blijkt dat veel gevallen van verkeerd tanken voorkomen in het buitenland. Het spreekt voor zich dat het handig is om om hulp te vragen als je niet zeker weet waar je auto op loopt, maar we vermelden het toch even.



Foto via Autojunk

Het is al te laat? Start je auto niet!

De meest voor de hand liggende tip is ook meteen de belangrijkste. Zolang je je auto niet start met de verkeerde brandstof in de tank, kan de boel nog worden gered. Om te voorkomen dat de brandstof wordt rondgepompt nog voordat de auto is gestart, kun je voor de zekerheid de contactsleutel in je broekzak laten zitten. Dat je auto dan mogelijk niet meer van z’n plek komt is iets waar de pompbediende vast raad mee weet.

Vaak kan de wegenwacht je verder helpen door de verkeerde brandstof af te tappen zodat je daarna je weg kunt vervolgen met de correcte peut. Je zult hiervoor wel wat euro’s af moeten tikken, wat strikt genomen niet meer dan logisch is.

Je bent al begonnen met rijden?

In veel gevallen komen mensen die verkeerd hebben getankt er bijtijds achter. Is dat niet het geval en zit je alweer op de weg, dan is het raadzaam om je auto zo snel mogelijk aan de kant te zetten en de sleutel uit het contactslot te verwijderen. Hoe langer je doorrijdt, hoe groter de kans is dat je de motor kaduuk gaat en je met hoge reparatiekosten te maken krijgt.

Nadat je je auto aan de kant hebt gezet bel je een bergingsbedrijf om de wagen te laten wegslepen. Zelfs als je nog niet te maken hebt met rare geluiden van onder de motorkap is het verstandig om dit te doen. De kans op dure reparaties wordt er alleen maar kleiner van.

Benzine in een dieselauto

In verreweg de meeste gevallen van verkeerd tanken wordt benzine in een dieselauto gegooid. Da’s funest voor het blok, want diesel heeft een smerende werking voor de brandstofpomp die benzine ontbeert. Zelfs een kleine hoeveelheid benzine kan in een dieselmotor al tot forse schade aan de motor leiden, dus wees hier bedacht op.

Volgens onderzoek komt deze vorm van verkeerd tanken verreweg het vaakst voor. In 95% van de gevallen gaat het om benzine in dieselauto’s.



Foto via Autojunk

Diesel in een benzineauto

Diesel ontbrandt slechter dan benzine en dat heeft serieuze gevolgen voor de motor. Zo zal de onverbrande diesel langs de zuigers het carter in lopen waardoor het oliepeil stijgt. Deze variant is overigens minder erg dan benzine in een dieselauto. Het spreekt voor zich dat het echter verre van verstandig is om zelf een keer uit te proberen. Voor wie een opfrisser kan gebruiken: de werking van de benzinemotor wordt HIER uitgebreid beschreven.

Kortom

Goed opletten voor je het vulpistool bij z’n lurven pakt, zéker als je net een nieuwe leasebak bij je hebt. En mocht het onverhoopt toch misgaan: NIET starten en de wegenwacht bellen om de verkeerde brandstof uit de auto te laten verwijderen. De kans op schade is nu nog gering. Al wel gereden? Zet je auto zo snel mogelijk aan de kant en bel de wegenwacht. Verder rest je niks anders dan hopen dat de factuur bij de garage mee zal vallen.

Headerfoto: hele dikke CLK55 AMG door @spotcrewda, via Autojunk