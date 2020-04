Lezersvraag: hoe goedkoop heb jij al getankt?

Goedkoop tanken doe je op dit moment op veel plekken in Nederland.

Door de dalende olieprijzen liggen de brandstofprijzen op een vrij laag niveau. Helaas kunnen we door de accijns nooit zo goedkoop tanken als onze buurlanden. Beter iets dan niets zullen we maar zeggen.

Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant zijn de prijzen laag door de coronacrisis. Aan de andere kant maak je waarschijnlijk door diezelfde coronacrisis minder kilometers dan gebruikelijk. Wanneer het virus achter ons ligt zullen de brandstofprijzen weer gaan stijgen. Precies als jij ook weer naar het werk moet rijden. Dit kan overigens nog maanden duren.

Goedkoop tanken

Volgens brandstof-zoeker kun je al voor 1,35 euro per liter tanken. Dan scoor je een liter E10 (Euro95). Dat is voornamelijk in de buurt van de grenzen. Landinwaarts zijn prijzen tussen de 1,36 en 1,40 voor een liter E10 (Euro95) meer gebruikelijk. Maar of je nu in Enschede of in Den Haag woont: het is goedkoop tanken in deze tijden. In vergelijking met het begin van dit jaar kun je wel voor meer dan 20 cent per liter voordeliger peut in je auto gooien.

Hoe voordelig heb jij al getankt? Sta je met een lach bij de pomp, of kom je er amper omdat je vanuit huis moet werken?

Foto: Mustang GT 5.0 Cabrio via @supercarspotternl