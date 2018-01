‘BMW X2 Cabrio moet gaan concurreren met dakloze Evoque’

Doe eens even normaal.

Ik dacht dat ze bij Jaguar Land Rover een verkeerd pilletje hadden geslikt toen ze met de Evoque Convertible kwamen. Ik kan het me nog goed herinneren, destijds met #TeamAutoblog in Genève in 2016. Op het vliegveld van de Zwitserse stad stond er eentje ter promotie. Wouter maakte toen DEZE pica. Het feit dat ik dat nu nog weet geeft al aan hoeveel emotionele schade ik heb overgehouden na het zien van die auto.

En nu ik bijna twee jaar later nog steeds in een verwerkingsproces zit, komt dit nieuwtje naar boven. BMW zou overwegen om met een cabrio-versie te komen van de nieuwe X2, aldus Motor.es. Tot nu toe is duidelijk dat er meerdere varianten van de X2 gaan komen, met onder meer een gepeperde variant met om en nabij de 300 pk.

De X2 lijkt met dit nieuws een speels model binnen het BMW-gamma te worden. Qua ontwerp sloegen de Duitsers al een andere weg in, met bijvoorbeeld het opvallende BMW-logo op de zijflanken. Of BMW écht deze plannen gaat doorzetten moet ik nog zien. Afgaande op de fotoshop van X-Tomi Design lijkt echter een nieuw trauma aanstaande.