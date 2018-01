Mercedes-AMG wil meer succes in deze regio

Ze hebben weinig te klagen, maar het kan altijd beter.

Mercedes is een begrip in Noord-Amerika. Al jaren zijn de Duitsers hier ongelofelijk succesvol. Op het gebied van performance zijn ze echter nog niet tevreden. Het gaat hier om de verkopen van Mercedes-AMG’s.

Slechts 10 procent van de Mercedes-verkopen in de Verenigde Staten betreft een AMG-model. In Canada gaat het om 20 procent van de verkopen, aldus Automotive News. Dietmar Exler van Mercedes Noord-Amerika zegt dat hier nog veel kansen liggen. Afgelopen jaar timmerde het label al lekker aan de weg. In Noord-Amerika werden bijna 50 procent meer AMG’s verkocht in vergelijking met een jaar geleden.

Dit heeft alles te maken met de introductie van de goedkopere AMG 43-modellen. Het gamma werd uitgebreid met goedkopere modellen, wat voor een flinke boost in de verkopen heeft gezorgd. Daar komen dit jaar nog de nieuwe 53-modellen bij, met de CLS 53 en E 53 als debuutmodellen. Van de 375.000 verkochte Mercedessen in de Verenigde Staten, betrof 37.500 een AMG. In Canada verkocht het merk meer dan 50.000 auto’s, waarvan zo’n 10.000 auto’s een AMG betrof. De VS is ongeveer 10 keer het formaat van Canada als het gaat om de populatie.