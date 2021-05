Stand na GP Portugal 2021 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We hebben ‘m weer voor je. De stand na GP Portugal 2021. Daarnaast zijn er een paar dingen die ons opvielen het afgelopen raceweekend.

De GP van Portugal zit er weer op. Net als de vorige editie (vorig jaar) was er vrij weinig spanning. Net als vorig jaar was er slechts één uitvaller en net als vorig jaar waren de meeste inhaalacties in de eerste paar ronden.

Oh ja, ook hetzelfde als vorig jaar: Mercedes won weer eens de race met Verstappen op het podium. Deze 6 dingen vielen ons op:

Mercedes is stiekem toch ineens mega-snel

Na de wintertest was het duidelijk. Red Bull is de torenhoge favoriet en Mercedes moet een inhaalslag maken. Aldus alle F1-fans die een keer strijd willen en Mercedes zelf natuurlijk. Maar op Portugal had Red Bull niets in te brengen. Mercedes was duidelijk op alle punten sneller. Gelukkig kon Verstappen op kwaliteit Bottas voorblijven, maar het verschil lijkt vrij groot te zijn.

Portimao is gaaf maar raar

nu moeten we wel een kanttekening plaatsen, want Portimao is een aparte baan. het idee van veel hoogeverschillen en snelle bochten is goed gekozen. De kwaliteit van het asfalt echter niet, aldus onze landgenoot. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar daardoor was het soms lastig om ergens een peil op te trekken. Zo was Mercedes sneller met de gele band in de kwalificatie dan de (sneller geachte) rode band. Met hogere temperaturen, zachter rubber en een betere asfalt laag is het wellicht nog gaver.

Sergio Pérez is toch een aanwinst

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar eindelijk heeft Red Bull een wapen in handen met Sergio Pérez. Natuurlijk is het idee niet nieuw. Valtteri Bottas is al jaren de wingman voor Hamilton. Heel veel zin heeft het niet gehad deze race, maar het is goed om te zien dat Pérez zowel in de race als in de kwalificatie naar behoren presteert. Het gat lijkt groter dan dat het was, Pérez werd geslachtofferd voor tactische redenen, precies wat de bedoeling is van een tweede rijder.

Alpine

Niet alleen voor Pérez was het drie keer is scheepsrecht. Ook voor Alpine lukte het eindelijk. Ocon was het hele weekend al bijzonder snel. Alonso moet in de kwalificatie wat tienden vinden, maar was in de race bovengemiddeld snel. Sterker nog, de tijden van Alonso aan het einde van de race waren uitstekend, op het niveau van de top 3. Nog sterker: de laatste ronde was de snelste. Alonso en Alpine beginnen hun draai te vinden.

Mercedes is nu beter dan McLaren

Dan nog even inhakend nog op het team van Mercedes. Sinds 2014 is de competitie nauwelijks de naam waard, eigenlijk. Want waarom is de Premier League de gaafste voetbalcompetitie ter wereld? Dat is simpel, aangezien het niveau hoog is en vele teams aanspraak op de titel kunnen maken. Maar F1 is nu meer zoals de Bundesliga. Want er is een duidelijke nummer 1, een duidelijke nummer 2 en de rest doet eigenlijk voor spek en bonen mee. Mercedes heeft nu een hoger aantal punten dan McLaren behaald. Ja, een van de succesvolste F1-teams aller tijden is minder goed dan Mercedes dat pas een paar jaar meedoet. Puntje ter nuance: in de tijd dat McLaren alles won, kreeg je 10 punten per race, tegenwoordig zijn dat er 25.

Bottas terug naar 1.0?

Natuurlijk, Valtteri Bottas heeft een prima weekend gehad. Hij pakte pole position en haalde het podium (plus de snelste raceronde). Dit ondanks een reboot in de sensor bij de uitlaat, naar verluidt. Maar toch hè: van iemand die voor het vijfde opeenvolgende seizoen in de beste auto van het veld mag rijden verwacht je gewoon meer. Een killer-move, of in elk geval een ‘over mijn lijk’-mentaliteit. Maar nee, het is een keurige werknemer voor Mercedes, maar niet meer dan dat. Sterker nog, dit gaat nog wat worden als de circuits aan bod komen waar Red Bull de overhand heeft.

Rijderskampioenschap

Ok, we kunnen nu heel erg pijnlijk de conclusie trekken dat ook dit seizoen het weer Hamilton gaat worden. Maar hij heeft na drie races een relatief kleine marge van slechts 8 punten. Inderdaad, als Verstappen de volgende race wint en de snelste raceronde pakt (en Hamilton tweede wordt), dan is het weer gelijk. Pérez maakt een lekker sprongetje in de lijst. Het verschil tussen Sainz en Leclerc wordt echter telkens groter. Die laatste twee leken aanvankelijk erg aan elkaar gewaagd.

De stand na GP Portugal 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 69 2 Verstappen Red Bull 61 3 Norris McLaren 37 4 Bottas Mercedes 32 5 Leclerc Ferrari 28 6 Pérez Red Bull 22 7 Ricciardo McLaren 16 8 Sainz Ferrari 14 9 Ocon Alpine 8 10 Gasly AlphaTauri 7 11 Stroll Aston Martin 5 12 Alonso Alpine 5 13 Tsunoda AlphaTauri 2 14 Räikkönen Alfa Romeo 0 15 Giovinazzi Alfa Romeo 0 16 Vettel Aston Martin 0 17 Russell Williams 0 18 Schumacher Haas 0 19 Mazepin Haas 0 20 Latifi Williams 0

Constructeurs kampioenschap

Alpine stijgt met stip dankzij twee ijzersterke resultaten van zowel Ocon als Alonso. McLaren is de duidelijke nummer 3, maar ook bij het team uit Woking komen de meeste punten van één coureur vandaan. En oh ja: Mercedes is de absolute nummer 1 en zal dat aan het einde ook zijn. Het verschil is nu alweer 18 punten. AlphaTauri viel dit weekend heel erg tegen. Nu leek Portimao niet een geweldig circuit te worden voor auto’s met een hoge rake. Maar met name Tsunoda mag wel ietsje constanter worden. Echter, hij is nog jong en dat levert ook leuke spectaculaire beelden op. Alleen niet dit weekend.

De stand na GP Portugal 2021 voor de constructeur is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 101 2 Red Bull 83 3 McLaren 53 4 Ferrari 42 5 Alpine 13 6 AlphaTauri 9 7 Aston Martin 5 8 Alfa Romeo 0 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Ricciardo staat nog steeds voor, maar hij kwam de afgelopen race niet verder dan Q1, wegens een foutje met blokkerend voorwiel. Russell en Schumacher zetten de toon door sneller te zijn dan hun teammaat in elke kwalificatiesessie. Lekker voor Vettel, hij wist Q3 te halen terwijl Stroll strandde in Q1. Voor Carlos Sainz was het ook prettig: hij versloeg voor het eerst zijn teammaat dit seizoen.

De stand na GP Portugal 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (2) Bottas (1) Red Bull Verstappen (2) Pérez (1) McLaren Ricciardo (2) Norris (1) Aston Martin Stroll (2) Vettel (1) Alpine Alonso (1) Ocon (2) Ferrari Leclerc (2) Sainz (1) Alpha Tauri Gasly (3) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Räikkönen (1) Haas Schumacher (3) Mazepin (0) Williams Russell (3) Latifi (0)

Snelste raceronde

Dit was nog even een spannende. Want op het laatst besloot Bottas naar binnen te gaan voor een ‘gratis’ bandenwissel. Er was zoveel ruimte achter hem dat hij een pitstop kon maken zonder zijn positie te verliezen. Maar dankzij de move van Bottas kon Verstappen hetzelfde doen. Verstappen pakte de snelste raceronde, maar kwam daarbij met vier wielen over de witte lijntjes, waardoor zijn tijd afgenomen werd.

De onderlinge stand na GP Portugal 2021 qua aantal snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Bottas Mercedes 2 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

De stemmen gingen ditmaal naar een coureur die eindelijk naar behoren presteert. Sergio Pérez wist in zowel de kwalificatie P4 te pakken en in de race eveneens. Precies wat het minimale is wat je van de Mexicaan mag verwachten. Aan de andere kant heeft Checo wél even zijn visitekaartje afgegeven. Hij reed namelijk tot de zestigste ronde rond met de gele banden. Nu waren er alleen de hardste banden in Portugal, maar 60 ronden is indrukwekkend.

De onderlinge stand na GP Portugal qua Driver of the Day is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 2 Norris McLaren 1

Heeft de Autoblog-redactie het goed voorspeld?

Nee, niemand het goed. Maar de redacteuren zaten wel dichtbij. Maar ja, mag het? Met twee teams die dermate dominant zijn, zijn er maar een paar variabelen. Alledrie hadden ze overigens niet het idee dat Bottas het goed zou doen. Hoofdredacteur @michaelras wist echter de Top 2 juist te voorspellen en pakte zo de meeste punten (1 voor juiste naam in top 3, 5 voor juiste positie).

Onderlinge stand na GP Portugal 2021 in de AB-redactie poule:

Redacteur Punten Michael 26 Wouter 15 Jaap 9

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

9 mei | GP van Spanje

23 mei | GP van Monaco

6 juni | GP van Azerbeidzjan

19 juni | GP van Turkije

27 juni | GP van Frankrijk

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Spanje worden verreden op 7 mei om 11:30.