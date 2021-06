Ingrijpende facelift doet Opel Grandland veel goeds - Autoblog.nl

Soms is het helemaal geen verkeerd idee om eens terug naar de tekentafel te gaan. Dat heeft Opel gedaan met de Grandland facelift.

Hij verliest de X in de naam, maar de X-factor van deze facelift zit hem wel in het uiterlijk. Soms stellen facelifts niet ontzettend veel voor. Nieuwe koplampen, achterlichten en een groter schermpje in het interieur. Met de Opel Grandland facelift zet de Duitse autofabrikant stevig het mes in het uiterlijk van de compacte SUV. Logisch, want sinds de Mokka heeft het merk immers een nieuw familiegezicht. De Grandland is nu niet langer een Opel Grandpa.

Het is misschien wat moeilijker uit elkaar halen, maar als je familiesnoet werkt: waarom dan niet op meer modellen toepassen? Het is niet dat anderen merken dit niet doen. Ik kan me nog herinneren dat iedereen zich er zo over verbaasde dat de destijds nieuwe Mercedes-Benz E-klasse W213 in 2016 ontzettend veel op de S-klasse uit die tijd leek. En dat wende heel snel.

Opel Grandland facelift

Genoeg over familiegezichten. Wat heeft de Opel Grandland facelift nog meer te betekenen? In het interieur zijn twee schermen horizontaal geplaatst. Het display voor de bestuurder is 12-inch groot. Daarnaast zit een 10-inch touchscreen voor infotainment, navigatie en dat soort zaken.

Night Vision

Verder heb je wat nieuwe technologie aan boord, waaronder de introductie van Night Vision. Was je vroeger helemaal het ventje met een infraroodcamera op je Audi A8, nu zit het op een Opel. Het kan mensen en dieren tot 100 meter afstand herkennen. Niet super relevant in Nederland, waar de wegen doorgaans uitstekend verlicht zijn. Maar dat is natuurlijk lang niet overal zo.

Over het motorenaanbod heeft Opel geen nieuws te vertellen. Dat blijft vermoedelijk bestaan uit een reeks benzine, diesels en plug-in hybride varianten. Wanneer de prijzen van de Opel Grandland facelift bekend zijn kan er wat beter ingezoomd worden op het beschikbare motoren aanbod. Het merk zegt binnen enkele wekend de prijzen te kunnen communiceren.