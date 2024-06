BMW X5 blaast 25 kaarsjes uit met dikke off-roadversie

Er is er een jarig en dat is de BMW X5.

BMW laat een jubileum nooit ongemerkt voorbijgaan. Ook dit jaar is weer wat te vieren. Je hebt het misschien niet op je kalender staan, maar de BMW X5 bestaat 25 jaar. Het allereerste X-model van BMW zag in 1999 het levenslicht. En dat moet gevierd worden.

BMW presenteert daarom de X5 Silver Anniversary Edition, gebaseerd op de xDrive40i. Deze is uitgevoerd in Individual Lime Rock Grey metallic, met zwarte accenten. Dat klinkt heel erg slaapverwekkend, maar er is meer.

BMW heeft bij deze special edition voor de afwisseling niet gekozen voor een sportief thema, maar voor een off-roadthema. In plaats van een M Sport-pakket heeft deze auto daarom het xOffroad Package.

Dit betekent onder meer dat de auto hoger op zijn pootjes staat, dankzij luchtvering. Verder krijg je een mechanisch sperdifferentieel en een extra bescherming aan de onderkant van de auto. Daarnaast kun je verschillende rijmodi instellen, voor sneeuw, zand, grind en rotsen. Om de off-roadlook van de Silver Anniversary Edition compleet te maken is de auto ook voorzien van dakdragers.

Dit xOffroad Package is best geinig, het probleem is alleen: dit kun je ook op je normale X5 kunt bestellen. En die Individual-kleur is ook niet meer zo individueel als er nog 1.000 andere auto’s – dat is de oplage – in exact dezelfde kleur worden uitgevoerd. Als het nou een hele toffe kleur was, oké, maar het is gewoon grijs.

Al met al is het dus een vrij laf jubileummodelletje. We hoeven er dan ook niet rouwig om te zijn dat ‘ie alleen in de VS wordt geleverd.