China komt met een écht goedkope EV naar Nederland

Dit is precies de auto waar de EU bang voor is.

Iedereen heeft het over goedkope Chinese EV’s, maar de serieus goedkope EV’s komen momenteel toch echt uit Europa. Denk aan de Dacia Spring en de nieuwe Citroën ë-C3. Maar nu komt er dan eindelijk een spotgoedkope EV uit China. Precies als de importtarieven worden ingevoerd.

Het gaat om de Dongfeng Box. Voordat we de specificaties behandelen zullen we eerst maar even de prijs noemen, want dat zet alles in een ander perspectief. De Chinezen willen de Box in Nederland aanbieden voor het luttele bedrag van €20.000. Daar komt misschien nog iets bij, maar het wordt sowieso één van de goedkoopste EV’s van Nederland.

Het lijkt erop dat de Dacia Spring met een vanafprijs van €18.950 nog altijd de goedkoopste blijft, maar de Dongfeng Box is om te beginnen groter. Met een lengte van 4 meter is het een volwaardige B-segmenter, waar de Dacia dat niet is.

Bij een hele goedkope EV moet je meestal wel inleveren qua range, hoe zit dat hier? De Dongfeng Box krijgt standaard een range van circa 250 km WLTP. Dat is meer dan de 220 km van de Dacia, maar het is nog steeds vrij weinig. Er komt echter ook een versie met 340 km range, voor €23.000. En die is vooral interessant.

Nu biedt de Citroën ë-C3 ook 326 km range voor een vergelijkbaar bedrag (€24.290), maar de Dongfeng Box moet zich verder onderscheiden met zijn uitrusting. Op de versie van €23.000 krijg je standaard een warmtepomp, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, adaptive cruise control, een 12 inch scherm en een 360 graden camera.

Het lijkt erop dat dít dus de goedkope EV is waar Europa zo bang voor is. We zien hier namelijk een Chinese auto die echt goedkoop is voor wat ‘ie te bieden heeft. Want dat is wel de conclusie.