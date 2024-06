Oud vs. nieuw: Bugatti Chiron vs. Tourbillon

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de Chiron en de Tourbillon? Wij nemen ze onder de loep.

Deze week was het eindelijk zo ver: Bugatti presenteerde de langverwachte opvolger van de Chiron. Dit is tevens de eerste Bugatti die uitkomt onder Mate Rimac, die besloot de W16 te vervangen door een… V16. Over de techniek valt genoeg te vertellen, maar dat hebben we al gedaan. We gaan nu even focussen op de uiterlijke verschillen en overeenkomsten.

Qua design is het de Bugatti Tourbillon heel duidelijk een evolutie van de Chiron. Vrijwel alle typerende kenmerken zijn overgenomen. Toch zijn er zeker wel de verschillen als je de beide auto’s naast elkaar zet.

Aan de voorkant is de hoefijzergrille een stuk breder geworden. Ook de luchtinlaten aan weerszijden van de grille zijn groter geworden. Daardoor oogt de Tourbillon een stuk agressiever. Wat verder opvalt is de rechtopstaande ruitenwisser. Die belemmert misschien een klein beetje het zicht, maar hiermee wordt wel mooi de lijn over de lengte van de auto doorgezet.

Aan de zijkant is de C-vorm die de Chiron ze herkenbaar maakte gebleven, maar de Tourbillon oogt wel een stuk dynamischer. Dat zit ‘m name in de oplopende lijn van het zijruitje. De daklijn en de A-stijl zijn echter nagenoeg hetzelfde, dus misschien is de Tourbillon (oneerbiedig gezegd) toch een flink verbouwde Chiron. Overigens zijn ook de deuren nog het benoemen waard: dat zijn nu butterfly doors in McLaren F1-stijl.

Bij de introductie van de Chiron was het meest smaakgevoelige aspect de achterkant. Het zag er een beetje uit alsof iemand met een groot hakmes het kleimodel had ingekort. De Tourbillon heeft een kont die een stuk eleganter is. Daarbij zijn de achterlichten duidelijk geïnspireerd op La Voture Noire. Ook cool: de achterbanden zijn nu grotendeels zichtbaar als je erachter rijdt (mocht dat ooit gebeuren).

Qua interieur is de opzet grotendeels hetzelfde gebleven. Net als aan de buitenkant is de ‘C’ in gewijzigde vorm nog steeds aanwezig, evenals de smalle middenconsole. Wat vooral bijzonder is: het instrumentcluster is binnen het stuur geplaatst. Op de foto’s is het niet te zijn, maar als je het stuur draait blijft het hart van het stuur (inclusief het instrumentarium) op z’n plek á la Citroën.

We kunnen er lang of kort over praten, maar waarschijnlijk heb je aan de hand van de plaatjes al lang beslist welke van de twee je voorkeur heeft. Dus roept u maar: de Bugatti Chiron of de Tourbillon?