BMW X5 xDrive40Li klinkt als ideale auto voor Nederland

De BMW X5 xDrive40Li is lekker lang, perfect voor gezinnen met kinderen met lange stelten.

Iedereen denkt dat in Nederland Skoda’s populair zijn vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding en dat is goed mogelijk. Maar wij denken dat ruimte heel erg meespeelt. Wij Nederlanders hebben onnoemelijk veel melk gedronken op school, dus is iedereen in ons landje heel erg lang. En je verkiest een Octavia of Superb niet op een Golf of Passat vanwege de badge, maar vanwege de extra centimeters.

Met die ‘wetenschap’ (nou ja, meer een aanname) in het achterhoofd, vragen we ons altijd af waarom wij Nederlanders niet de lange uitvoeringen krijgen van bekende premium auto’s. Een BMW 3 Serie is niet echt ruim, maar wel duurder dan een Skoda Superb.

Wil je de ruimte van een Superb, moet je een BMW 5 Serie kopen die nóg veel duurder is. Een 3 Serie met lange wielbasis zou een topoplossing zijn.

BMW X5 xDrive40Li: 13 centimeter extra

En wat te denken van de BMW X5 xDrive40Li? Dat is namelijk de nieuwste aanwinst voor het merk uit Beieren. De basis is de onlangs gefacelifte BMW X5. De korte versie heet de ‘G05’, de lange versie is de ‘G18’. Weet je dat ook weer.

De X5 met lange wielbasis is nu ook voorzien van een opfrisbeurt. Leuk weetje: de wielbasis is exact even lang als die van die grotere BMW X7. Verschil moet er zijn: de X5 LWB is er alleen als vijfzitter en de lengte over alles is bij de X7 alsnog groter.

De motor van de BMW X5 Drive40Li is de bekende B58B30. In dit geval is ;ie goed voor 380 pk en 520 Nm, waardoor je in 5,5 seconden naar de 100 km/u kunt accelereren. Het is mogelijk om hele kleine stukjes enkel en alleen op de elektromotor van de 48V-generator te rijden.

Bescheiden broertje

We zeggen wel BMW X5 xDrive40Li, maar er is ook een iets bescheidener gemotoriseerd broertje in de vorm van de X5 xDrive30Li. Deze heeft de B48B20 onder de kap en levert 258 pk aan vermogen en alsnog 400 Nm aan koppel. Deze gaat in 7,2 seconden naar de 100 km/u. op zich ook prima voor als je toch alleen maar rustig gaat cruisen.

Uiteraard komen beide uitvoeringen niet naar Nederland. De auto is – zoals bijna alle auto’s met lange wielbasis – bedoeld voor de Chinese markt. Daar is het niet echt salonfähig om kinderen te hebben, maar wel om achterin te zitten. We zijn hier welvarend genoeg om de upgrade te maken naar een X7, toch?

