Officieel: dit wordt het nieuwe zelfstandige BMW M-model!

De nieuwe BMW XM geeft voor het eerst zijn nieren bloot.

BMW M komt voor het eerst sinds de M1 weer met een zelfstandig model en dat klinkt als heel goed nieuws. Ga maar even na: het eerste zelfstandige model van quattro GmbH was de R8 en het eerste zelfstandige model van AMG was de SLS. Dit zijn bijzonder gave auto’s en waarschijnlijk ook toekomstige klassiekers. Dat nu ook BMW M volgt, moet de liefhebbers dus als muziek in de oren klinken.

Helaas moeten we de feestvreugde meteen dempen. Het nieuwe zelfstandig M model wordt namelijk géén supercar. En ook geen sportwagen. Het wordt wel een coupé, maar niet de coupé die je hoopt. Het nieuwe zelfstandige M model wordt namelijk een coupé-SUV.

Er gingen al langer geruchten, maar nu is het dus officieel. BMW stuurt namelijk een teaser de wereld in van de BMW Concept XM. Daarmee worden dus ook meteen de geruchten bevestigd dat deze auto XM gaat heten. Blijkbaar heeft Citroën niet meer de rechten op deze naam en kan BMW er dus mee aan de haal gaan.

De BMW XM heeft in ieder geval één ding gemeen met de Citroën XM: beide auto’s hebben een bijzonder design. Hoe de BMW XM er precies komt uit te zien is nog even afwachten, maar de neus is in ieder geval bijzonder te noemen.

Het mag geen verrassing heten dat de XM grote nieren krijgt, maar deze zien er wel anders uit dan die van de 4-Serie en de iX. BMW gaat nu voor de varkensneus XL-look in plaats van de bevertanden-look. Wen er maar alvast aan, want BMW kondigt aan dat dit het nieuwe gezicht wordt van de luxe modellen.

De grille is overigens niet de enige opmerkelijke feature, de driehoekige koplampen zien er ook behoorlijk anders uit dan wat we gewend zijn van BMW. We zien verder ook wat overeenkomsten met de BMW iX, wat geen compliment is.

Wat de techniek betreft verklapt BMW alvast dat de XM geëlektrificeerd wordt. Dat betekent NIET dat de auto volledig elektrisch wordt, want op de spyshots zien we vier uitlaten. Naar de specificaties is het nog gissen, maar hoogstwaarschijnlijk wordt dit het krachtigste M-model ooit. Reken dus op een vermogen dat ruimschoots de 600 pk voorbij gaat.

De BMW Concept XM zal 29 november onthuld worden in Miami. Het is dus nog een concept, maar wel eentje die een concrete voorbode is van een productiemodel.